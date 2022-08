La ville de Munich accueille les Championnats d'Europe multisports

Utilisant en grande partie les installations des Jeux olympiques de 1972, Munich accueille les Championnats d'Europe de neuf sports olympiques du 11 au 21 août. Les Championnats d'Europe multisports de Munich 2022 seront l'événement sportif le plus important organisé en Allemagne depuis que la capitale bavaroise a accueilli les Jeux olympiques il y a 50 ans.

Publicité Lire la suite

Du stade olympique pour l'athlétisme, à la Rudi-Sedlmayer-Halle pour le tennis de table, en passant par le bassin d'Oberschleissheim pour le canoë et l'aviron, ou le Parc olympique pour le triathlon, le VTT et le BMX, ces Championnats d'Europe utilisent les sites des Jeux de 1972, limitant le budget d'organisation à 130 millions d'euros (contre plusieurs milliards pour des Jeux olympiques).

50 pays, 12 disciplines et 177 titres à se partager

Quatre mille sept cents sportifs européens sont réunis pendant deux semaines dans la capitale bavaroise, pour la deuxième édition de ces Championnats d'Europe multisports. Au total, un gros tiers (118 sur 329) des épreuves au programme des Jeux olympiques dans deux ans à Paris seront représentées à Munich pour les Championnats d'Europe. Près de 50 pays seront présents dans les 12 disciplines ou 177 titres continentaux seront mis en jeu.

Au lieu d'organiser chacun dans son coin ses Championnats d'Europe, plusieurs disciplines ont choisi d'unir leurs efforts. Ainsi, en 2018 six sports (natation, triathlon, gymnastique artistique, cyclisme, aviron et golf) s'étaient réunis à Glasgow, auxquels il faut ajouter l'athlétisme qui avait pris ses quartiers à Berlin. Si les fédérations européennes de natation et de golf sont sorties du programme, le beach-volley, le tennis de table, le canoë-kayak (sprint) et l'escalade ont rejoint l'aventure. Contrairement à 2018, il n'y a pour cette deuxième édition qu'une seule ville hôte.

En 2026, l’événement continental devra se passer de l’athlétisme. European Athletics (EA), l’instance de l’athlétisme, quitte le navire. « L’Eurovision nous avait un peu forcé la main en mettant en avant l’intérêt d’une synchronisation des différents sports. Nous allons reprendre notre indépendance. Nous essaierons seulement de coordonner nos calendriers avec les autres disciplines », a expliqué Jean Gracia, le vice-président de European Athletics à FrancsJeux. « À Munich, l’athlétisme devrait amener le plus d’audimat et d’attention. C’est une évidence. Mais regrouper tout le monde dans un ensemble favorise les autres sports. Pas nous. Nous avons plus de contraintes que d’avantages », a-t-il ajouté.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne