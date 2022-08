MMA: Taylor Lapilus, de retour en UFC, la plus grande ligue mondiale

Le combattant de MMA français Taylor Lapilus, qui n'avait pas été conservé par l'UFC en 2016, s'est à nouveau engagé avec l'organisation américaine et combattra le 3 septembre prochain lors de la grande soirée UFC à Paris.

Publicité Lire la suite

Taylor Lapilus affrontera à l'Accor Arena l'Allemand Khalid Taha pour le premier événement en France de l'UFC, la plus grande ligue de MMA au monde. « Si on m'avait dit ça quand j'ai commencé le MMA, pas sûr que je l'aurais cru », a déclaré Taylor Lapilus. « Je participe à un moment de l'histoire. C'est le premier gros événement UFC en France, et je suis sur la carte dans une salle mythique. Je ne pouvais pas rêver mieux comme retour », a-t-il ajouté. Le père de Taylor Lapilus a pratiqué la boxe et son grand frère a goûté aux arts martiaux.

« Faire tout le reste de ma carrière à l'UFC »

Taylor Lapilus, qui a, entre autre, pratiqué la boxe thaïe et le jiu-jitsu brésilien, avait signé une première fois avec l'UFC en 2014 mais, de manière inattendue, son contrat n'avait pas été renouvelé à l'issue des quatre combats prévus. Son retour dans l'organisation américaine « va changer (ma) vie à nouveau », a avancé le combattant de 30 ans. « Mon but maintenant est de m'établir pour longtemps à l'UFC, gagner et monter dans les rankings et faire tout le reste de ma carrière à l'UFC. »

Malgré un record de trois victoires pour une défaite dans la compagnie, le Français, soudeur de profession, avait dû quitter pour aller « performer » ailleurs. Dans les autres organisations dans lesquelles il est passé, « Double Impact », son nom de scène, le pensionnaire du MMA Factory a enchaîné les victoires avant d’être rappelé par la plus grande organisation de MMA au monde.

Combat extrême

Le MMA est un sport de combat extrême qui permet coups de pied, poing, genou et coude, ainsi que coups au sol, étranglements et clés à l'intérieur d'un octogone, qui connaît un fort engouement depuis quelques années. La France a été l'un des derniers grands pays à interdire la discipline avant de la reconnaître officiellement en 2020.

Lors de l'événement du 3 septembre, le combat principal opposera Ciryl Gane, porte-étendard du MMA en France, à l'Australien Tai Tuivasa chez les lourds.

(avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne