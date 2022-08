Cyclisme: Egan Bernal, le retour à la compétition d’un miraculé

Le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019, fait mardi 16 août son grand retour à la compétition au Tour du Danemark, près de sept mois après son terrible accident à l'entraînement.

Il est considéré comme un héros national. Toute la Colombie avait été émue par ce qui était arrivé au premier coureur colombien à avoir remporté la Grande Boucle. Le 24 janvier dernier, Egan Bernal, 25 ans, était sur la route menant de Bogota à Tunja pour une sortie d'entraînement en compagnie de ses coéquipiers Richard Carapaz, Andrey Amador, Brandon Rivera, Carlos Rodriguez et Omar Fraile. Dans la commune de Gachancipa, le coureur était sur son vélo de contre-la-montre, lancé à plus de 50 km/h, la tête plongée dans le guidon. Il avait violemment percuté un bus devant lui qui avait marqué un arrêt. Il avait été opéré à plusieurs reprises d'une multitude de fractures (fémur, rotule, vertèbres).

Le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France, le 28 juillet 2019, sur les Champs-Elysées AFP/Archives

« Être en vie, c’est comme une renaissance »

« J'avais 95% de chances d'être paraplégique et j'ai failli perdre la vie », avait-il dit. « Pour moi le fait d’être en vie, c’est comme une renaissance. La vie a changé pour moi en une seconde. Je me préparais pour le Tour de France, je me donnais à fond et la seconde d'après je me battais pour ma vie », avait-il aussi confié à la sortie de la Clinique universitaire de La Sabana, dans les faubourgs de Bogota.

« Après une évaluation finale au cours du week-end, l'équipe médicale des Ineos Grenadiers a autorisé le Colombien à reprendre la compétition », a annoncé son équipe, la formation britannique Ineos, dans un communiqué. « Après ce qui m'est arrivé en janvier, c'est le moment que j'attendais : courir à nouveau avec mes coéquipiers », s'est réjoui le coureur andin, cité dans le communiqué. « Je ne peux pas souligner assez à quel point les huit derniers mois ont été durs pour moi, tant physiquement que mentalement. Ce jour-là et mon parcours depuis feront partie de moi pour toujours, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais », a ajouté l’un des coureurs cyclistes les mieux payés au monde.

Egan Bernal à la Clinique universitaire de La Sabana, dans les faubourgs de Bogota. © Egan Bernal

Un défi immense

Bernal n'avait plus pris part à une compétition depuis sa sixième place au Tour d'Espagne l'an passé. Sans son accident, il aurait dû revenir au Tour de France cette saison, deux ans après sa défaillance dans le Grand Colombier et son abandon sans gloire dans l'édition 2020. En 2021, il avait fait l'impasse pour se concentrer sur le Giro, qu'il allait gagner pour la première fois, et retrouver la confiance.

Le défi est immense pour Bernal. Le Tour du Danemark avec son parcours plutôt plat, de mardi à dimanche, sera une étape cruciale dans son combat pour retrouver le haut niveau. Il avait fait vivre son parcours à ses fans en partageant sur ses réseaux sociaux des images où on le voyait dans sur son lit d'hôpital, puis de retour chez lui, puis sur un vélo d'appartement, etc. Pour la chaîne sportive locale Antena 2, ce retour est « la nouvelle la plus attendue » par la Colombie. La compétition s'élance de Allerod, au nord de Copenhague, pour cinq étapes et un total de 767,3 km avant l'arrivée à Vejle (ouest).

