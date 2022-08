Football: la Fifa suspend la Fédération indienne en raison «de violation grave»

Le Bureau du conseil de la Fifa a suspendu la Fédération indienne de football (AIFF) en raison « de violation grave », ce qui remet en question l'organisation de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans prévue en Inde à l'automne. L'AIFF devait nommer un nouveau président en décembre 2020 mais des problèmes d'amendements constitutionnels ont retardé le processus de désignation, conduisant la Fifa à sanctionner l'institution indienne. En mai, la plus haute instance judiciaire indienne a décidé de dissoudre l'AIFF et de nommer un jury de trois personnes chargées d'organiser des élections au plus tard le 15 septembre. Le Mondial féminin des moins de 17 ans, initialement prévu en novembre 2020, et plusieurs fois reporté en raison du Covid-19, doit se dérouler en Inde du 11 au 30 octobre.