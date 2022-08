Cyclisme: du beau monde sur le Tour d’Espagne 2022

Vendredi 19 août débute à Utrecht aux Pays-Bas la 77e édition de la Vuelta. Pas moins de six anciens vainqueurs du Tour d’Espagne sont au départ. La course se termine le 11 septembre à Madrid.

Six anciens vainqueurs de l’épreuve prennent part au Tour d’Espagne 2022, qui dit mieux ? Depuis sa création en 1935, la Vuelta n’a jamais eu autant de lauréats au départ de la course. Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Chris Froome, Nairo Quintana, Simon Yates et Primoz Roglic sont tous montés sur la plus haute marche du podium. Ce dernier l’a emporté lors des trois dernières éditions. L’Espagnol Alejandro Valverde (42 ans) et l’Italien Vincenzo Nibali (37 ans) diront adieu aux Grands Tours puisque tous les deux ont annoncé leur retraite pour la fin de la saison.

Le phénomène Remco Evenepoel

Parmi les autres grands noms annoncés au Grand Départ d’Utrecht aux Pays-Bas, figurent le champion du monde Julian Alaphilippe et le champion olympique, Richard Carapaz. Le Français Alaphilippe avait remporté en 2017 sa première étape d’un Grand Tour à Xorret de Cati, lors de son unique participation à l’épreuve.

L’Équatorien Carapaz a terminé à la seconde place de la Vuelta lors de l’édition 2020. Il aura le rôle de leader et sera notamment accompagné par le Britannique Tao Geoghegan Hart, vainqueur du Giro en 2020, et du Français Pavel Sivakov, qui s'est récemment imposé sur le Tour de Burgos.

Remco Evenepoel, coéquipier de Julian Alaphilippe sera aussi l'un des grands favoris et prendra le départ de son deuxième Grand Tour. Après un Giro 2021 terminé prématurément en troisième semaine après une chute, la pépite belge de 22 ans, qui a signé une deuxième victoire dans la Clasica San Sebastian le 30 juillet dernier, va se tester sur une course de trois semaines après une préparation idéale. Il pourra répondre à la question que tout le monde se pose: quelle est sa capacité à s'imposer sur un Grand Tour, lui que l’on surnomme « le nouveau Merckx » ?.

