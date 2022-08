Foot: la mauvaise blague de Elon Musk sur le rachat de Manchester United

Elon Musk, le 12 juillet 2022, à Washington © OLIVIER DOULIERY / AFP

Texte par : RFI

Elon Musk a tweeté « je n'achète aucune équipe sportive », qualifiant de blague une publication virale sur son achat de Manchester United. L'homme le plus riche du monde a l'habitude de publier des déclarations provocatrices sur Twitter pour s'amuser et Musk était de retour lorsqu'il a dit à ses plus de 103 millions de followers: « De plus, j'achète Manchester United, tu es le bienvenu. » Son tweet original avait recueilli près de 500 000 « j'aime » en quelques heures. Le milliardaire Tesla et PDG de SpaceX avait fait ce commentaire en réponse à un autre de ses tweets, sur le soutien aux deux principaux partis politiques des États-Unis. Manchester United, l'un des plus grands clubs du football mondial mais qui souffre d'une crise prolongée, appartient à la famille Glazer. Il n'y a pas eu de réaction immédiate de United ou de ses propriétaires aux tweets de Musk.