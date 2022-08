Football: le milliardaire Elon Musk affirme qu'il achète le club de Manchester United

Le milliardaire Elon Musk a annoncé sur Twitter, dans la nuit du 16 au 17 août, qu'il achète le club de football de Manchester United. Evan Agostini/Invision/AP - Evan Agostini

Texte par : AFP 1 mn

Adepte des prises de positions parfois imprévisibles et provocatrices, Elon Musk a créé la surprise, dans la nuit du 16 au 17 août, en annonçant sur Twitter l'achat du club de football britannique de Manchester United. Le milliardaire, de nationalité américaine, canadienne et sud-africaine, a d'abord posté un message sur le réseau social dans lequel il dit supporter « la moitié gauche du parti républicain et la moitié droite du parti démocrate ». Et dans un second message, le patron de Tesla et de SpaceX a simplement ajouté : « Et j'achète Manchester United, de rien ». Interrogés par l'AFP, ni Tesla, ni la direction du club n'ont répondu dans l'immédiat. Manchester United, dont les résultats sportifs sont décevants depuis plusieurs années, fut acquis en 2005 par l'entrepreneur américain Malcolm Glazer. Depuis le décès de ce dernier en 2014, le club est contrôlé par ses six enfants. Elon Musk, de son côté, est actuellement en pleine bataille judiciaire avec Twitter, après son projet de rachat avorté du réseau social.