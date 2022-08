Rugby: Ian Foster reste le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande

Ian Foster restera le sélectionneur des All Blacks jusqu'à la Coupe du monde en France l'an prochain, a annoncé mercredi 17 août New Zealand Rugby (NZR) -la fédération néo-zélandaise-, qui lui a renouvelé sa confiance malgré ses dernières piètres performances. Soulagé, Foster a remercié le conseil d'administration de la fédération et son directeur général Mark Robinson pour leur « soutien fort ». « C'est un privilège d'occuper ce poste, ce n'est jamais quelque chose que l'on tient pour acquis », a-t-il souligné. Stewart Mitchell, président de la New Zealand Rugby, a insisté sur le fait que le conseil d'administration gardait sa confiance en Foster malgré les trois défaites sur les cinq dernières rencontres de l'année. Foster était sous pression après deux défaites consécutives à domicile contre l'Irlande le mois dernier, suivies d'une lourde défaite contre l'Afrique du Sud. Dimanche, Robinson avait ainsi refusé de soutenir publiquement Foster, même après la victoire des All Blacks contre l'Afrique du Sud la veille à Johannesburg (35-23), pour la 2e journée du Rugby Championship, compétition qui réunit les quatre meilleures nations de l'hémisphère Sud.