Bundesliga: le Borussia Dortmund dément tout contact pour un transfert de Ronaldo

Cristiano Ronaldo. © AFP - LINDSEY PARNABY

Selon certains médias, Cristiano Ronaldo serait intéressé par le Borussia Dortmund où il aurait la garantie de jouer la Ligue des champions cette saison, ce qui n'est pas le cas à Manchester United. Il aurait également un défi de plus à relever dans son immense carrière: remporter le championnat d'Allemagne, après avoir été sacré en Espagne, en Italie et en Angleterre. Mais le patron du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke a démenti les rumeurs d'une éventuelle arrivée de Cristiano Ronaldo. « Nous devons encore plus investir dans la jeunesse et on joue la carte des "top talents". C'est sûrement une stratégie. Mais on doit aussi s'attendre à ce que ces joueurs après deux ou trois saisons nous quittent », a réagi Hans-Joachim Watzke, le patron du Borussia Dortmund, laissant sous-entendre qu'un joueur de 37 ans, l'âge de Cristiano Ronaldo, ne rentre pas totalement dans la philosophie du Borussia. Pour remplacer Haaland, le BVB a recruté Sébastien Haller, qui sera absent plusieurs mois en raison d'un cancer des testicules diagnostiqué quelques jours après sa signature à Dortmund. Quintuple Ballon d'Or (2008, 2014, 2015, 2016, 2017), CR7 est encore sous contrat un an avec Manchester United.