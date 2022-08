Boxe: le champion Oleksandr Usyk appelle à un combat de réunification contre Tyson Fury

L'Ukrainien Oleksandr Usyk après sa victoire contre le Britannique Anthony Joshua, le 20 août 2022 à Jeddah, en Arabie saoudite. Action Images via Reuters - ANDREW COULDRIDGE

Au lendemain de sa deuxième victoire face au Britannique Anthony Joshua, Oleksandr Usyk se penche déjà vers la suite. Le boxeur ukrainien, qui a conservé les ceintures IBF, WBA et WBO des poids lourds samedi 20 août à Jeddah (Arabie saoudite), souhaite désormais affronter Tyson Fury, qui possède la dernière ceinture, celle de la fédération WBC. Le Britannique a annoncé sa retraite le 12 août, mais Oleksandr Usyk espère quand même se mesurer à lui : « Je suis sûr que Tyson Fury n'est pas encore retraité. Je suis sûr qu'il veut combattre contre moi. » L'Ukrainien est allé plus loin en prévenant : « Je veux le combattre, et si je ne combats pas Tyson Fury, je ne combattrais pas du tout. » La WBC a laissé jusqu'au 26 août à Fury pour décider s'il prend vraiment sa retraite et renonce donc à sa ceinture ou pas. Le « Gypsy King » (« Roi des Gitans ») va peut-être bien accepter le défi, car sur les réseaux sociaux, il a posté une vidéo se moquant du combat Usyk-Joshua et a lancé : « Sortez votre carnet de chèques parce que le Gypsy King est là, pour toujours ! »