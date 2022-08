Mondial 2022: le Néerlandais Georginio Wijnaldum incertain après une fracture du tibia

Le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, sous les couleurs de l'AS Rome lors d'un match amical face au Shakhtar Donetsk, le 7 août 2022 au Stade olympique de Rome. AP - Gregorio Borgia

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La malchance s'abat sur Georginio Wijnaldum. Prêté début août par le PSG à l'AS Rome pour retrouver du temps de jeu, le milieu de terrain a joué 12 minutes lors de la 1ère journée du championnat d'Italie, le 14 août contre l'US Salernitana. Et il ne jouera pas avant plusieurs semaines. Dimanche 21 août, le club romain a indiqué que le Néerlandais s'est blessé gravement à l'entraînement ce jour. Georginio Wijnaldum « a subi des tests cliniques dans la soirée qui ont révélé une fracture du tibia droit » et « sera soumis à de nouvelles vérifications dans les prochains jours ». L'international aux 86 capes avec les Pays-Bas risque de manquer la Coupe du monde au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre). Dans le groupe A, les Oranjes ont rendez-vous avec le pays-organisateur, l'Équateur et le Sénégal.