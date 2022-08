Premier League: Manchester United se réveille et sème le doute à Liverpool

L'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, célèbre son but inscrit face à Alisson Becker, le gardien de Liverpool (au second plan), le 22 août 2022 à Old Trafford en Premier League.

Après deux défaites lors des deux premières journées du championnat d'Angleterre, Manchester United a relevé la tête, lundi 22 août, face à son vieux rival Liverpool. À Old Trafford, les Red Devils ont glané la victoire sur le score de 2-1. Les Reds, eux, connaissent un début de saison difficile avec seulement deux points pris en trois sorties.

C'est un ouf de soulagement que l'on pousse du côté de Manchester à l'issue de la 3e journée de la saison 2022-2023 de Premier League. Les deux premières furent un vrai supplice, avec une défaite inaugurale à domicile contre Brighton (1-2), et surtout cette humiliation subie à Brentford (0-4). En cas de troisième revers consécutif, lundi 22 août, la dernière place du classement attendait Manchester United. Heureusement pour eux, les Red Devils ont relevé la tête contre Liverpool, leur grand rival avec Manchester City.

Sancho et Rashford font chuter les Reds

Dans un stade d'Old Trafford qui a pu acclamer le nouveau-venu Casemiro, acheté au Real Madrid pour plus de 70 millions d'euros mais pas qualifié pour le match du soir, les locaux ont très vite pris l'ascendant. Après un premier tir d'Anthony Elanga sur le poteau d'Alisson Becker, Manchester United a ouvert le score par l'intermédiaire de Jadon Sancho. L'ancien joueur du Borussia Dortmund, adroit et plein de sang-froid, a mystifié la défense de Liverpool avant de glisser le ballon au fond des filets (16e).

HALF-TIME Man Utd 1-0 Liverpool



Le monopole du ballon avait beau être à leur crédit (70% de possession), les Reds n'ont pratiquement jamais su quoi en faire. Et ce qui leur pendait au nez a fini par arriver : Anthony Martial a lancé Marcus Rashford en profondeur à la limite du hors-jeu, et l'attaquant s'en est allé remporter son duel face au portier brésilien (53e). Avec un banc de touche fort limité et des absences importantes (Ibrahima Konaté, Thiago Alcantara, Diogo Joa, Darwin Nunez...), Jürgen Klopp ne disposait pas de beaucoup de solutions pour inverser la tendance.

Les vice-champions d'Angleterre n'ont pu que sauver l'honneur grâce à une tête victorieuse de l'Egyptien Mohamed Salah, prompt à reprendre un ballon tout juste repoussé par David De Gea (81e). Trop peu pour espérer revenir au score contre un Manchester United décidé à prendre enfin ses premiers points. Et finalement, quelques minutes plus tard, Erik ten Hag, le nouvel entraîneur néerlandais, a pu laisser éclater sa joie au coup de sifflet final.

La situation au classement n'est certes pas idyllique, et les Mancuniens ne semblent pas encore en mesure de s'inviter dans la course au titre ou au podium. Mais les Red Devils respirent un peu mieux en remontant à la 14e place, en ouvrant leur compteur et en stoppant l'hémorragie. La situation de Liverpool, en revanche, est compliquée. Avec deux nuls et une défaite en trois journées, le club de la Mersey prend un départ très difficile dans ce cru 2022-2023, bien loin de la forme affichée lors des quatre saisons précédentes. Les Reds ont des problèmes à régler rapidement s'ils ne veulent pas être décrochés d'entrée de championnat.

