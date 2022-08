À trois mois du Mondial 2022 au Qatar, que reste-t-il des Français champions du monde 2018?

Les Bleus, champions du monde de football en titre, entrent en compétition au Qatar le 22 novembre face à l'Australie. Les 23 joueurs qui viseront une troisième étoile ne sont bien sûr pas encore connus, mais le groupe de Didier Deschamps sera, à coup sûr, très différent de celui sacré en 2018. Beaucoup se sont éloignés de l'équipe de France et certains, en difficulté, ne sont pas assurés d'être du voyage. Revue d'effectif.

Le hasard du tirage au sort veut que l'équipe de France croise à nouveau la route de l'Australie pour son entrée en lice en Coupe du monde. Il y a un peu plus de quatre ans, le 16 juin 2018 à Kazan en Russie, les Bleus avaient commencé leur parcours vers le titre par une rencontre compliquée face aux Socceroos, remportée 2-1. Le 22 novembre 2022, à Al Wakrah au Qatar, les Français affronteront donc à nouveau l'Australie, leur premier adversaire dans le groupe D, avant le Danemark et la Tunisie.

Les 23 Bleus qui disputeront le Mondial au Qatar ne sont pas encore connus, mais il est déjà acquis que le groupe tricolore sera bien différent de celui qui est monté sur le toit du monde en 2018. De l'équipe championne du monde il y a quatre ans, il ne reste plus grand-chose. L'âge, les blessures, les choix de carrière et les méformes ont largement remodelé l'escouade de Didier Deschamps.

GARDIENS

Hugo Lloris reste le portier numéro 1 dans les plans de Didier Deschamps. Capitaine des Bleus depuis 2010, le joueur de Tottenham, âgé de 35 ans, compte 139 capes internationales et n'est donc plus qu'à trois unités du record détenu par Lilian Thuram.

Steve Mandanda, en revanche, ne semble plus avoir d'avenir avec la sélection nationale. À 37 ans, l'ancienne doublure de Lloris a sans doute dit adieu aux Bleus. Son dernier match joué remonte à novembre 2020 et il n'a plus été appelé depuis bientôt un an. L'ex-Marseillais, désormais à Rennes, a été supplanté par Mike Maignan.

Alphonse Areola, lui, n'a pas progressé dans la hiérarchie. Numéro 3 en 2018, le joueur de West Ham a été absent des listes de Didier Deschamps pendant deux ans, entre 2019 et 2021. Il a depuis fait son retour dans le groupe, sans jouer une seule minute (son dernier match avec l'équipe de France remonte à juin 2019). Et Maignan lui est donc passé devant pour le poste de numéro 2 et d'aspirant au poste de numéro 1 quand Lloris arrêtera.

DEFENSEURS

Révélé lors du Mondial russe, Benjamin Pavard reste l'un des joueurs les plus utilisés par Didier Deschamps au poste de latéral droit. Sur le flanc gauche, Lucas Hernandez est aussi régulièrement appelé, bien qu'il doive désormais faire face à la concurrence de son frère Théo.

Dans l'axe, en revanche, Samuel Umtiti a disparu. Miné par un genou gauche meurtri depuis des années, le défenseur n'a joué qu'un seul match la saison dernière avec le FC Barcelone. Avec les Bleus, sa dernière apparition sur un terrain remonte à plus de trois ans. Il est actuellement à la recherche d'un nouveau club dans l'espoir de relancer sa carrière, à 28 ans.

Le défenseur Samuel Umtiti sous les couleurs du FC Barcelone, le 9 janvier 2021. AP - Jose Breton

Raphaël Varane est également à la peine. Passé du Real Madrid à Manchester United l'été dernier, le Français de 29 ans a vécu une première saison compliquée en Angleterre. Freiné par plusieurs ennuis physiques, il a manqué quelques rendez-vous internationaux ces derniers mois. Des doutes qui profitent à Presnel Kimpembe, remplaçant en 2018 (un match joué face au Danemark) et désormais prétendant à une place de titulaire, comme d'autres défenseurs arrivés ces dernières années.

Sauf miracle, Adil Rami, lui, ne revêtira plus le maillot frappé du coq. Le défenseur, aujourd'hui à Troyes, avait annoncé sa retraite internationale après le titre mondial. On l'avait finalement revu avec les Bleus dans les mois qui ont suivi. Mais le Corse, âgé de 36 ans, apparaît bien loin du niveau international, en particulier après des expériences mitigées ces dernières années. Djibril Sidibé a lui aussi perdu le contact avec l'équipe de France. Il n'a plus porté cette tunique depuis plus de quatre ans et se trouve actuellement sans club après deux saisons mitigées à Monaco.

Benjamin Mendy, quant à lui, est un cas à part. Sportivement, l'arrière gauche avait déjà régressé depuis 2018, en partie à cause de graves blessures. Et voilà maintenant un an que sa carrière est en suspens, alors que le joueur fait l'objet d'accusations de viols et d'une agression sexuelle en Angleterre. Son procès se tient en ce moment.

MILIEUX

Indispensable à l'équipe de France pendant près de dix ans, Blaise Matuidi a décidé de quitter l'Europe mi-2020, après trois saisons à la Juventus. L'ancien Parisien a rejoint les États-Unis et l'Inter Miami. Un choix de carrière qui l'a coupé du groupe France. Steven Nzonzi a lui aussi très peu de chances de goûter de nouveau à la sélection nationale. Sa dernière sélection remonte à bientôt deux ans, et depuis un an, il évolue dans le championnat qatarien, à Al Rayyan, loin des standards du très haut niveau.

Pour Corentin Tolisso, les prochaines semaines vont être importantes. Après de graves blessures qui ont gâché une partie de son parcours au Bayern Munich et qui ont failli lui coûter sa carrière, le milieu de terrain est revenu cet été à l'Olympique lyonnais, son club formateur. C'est peut-être l'occasion de se relancer dans l'optique du Mondial, alors que Didier Deschamps faisant encore appel à lui l'année dernière. Thomas Lemar a aussi une carte à jouer. Branché sur courant alternatif à l'Atlético de Madrid, l'ex-Monégasque peut rendre des services et reste dans les petits papiers du sélectionneur.

Didier Deschamps a, en revanche, de quoi s'inquiéter à propos de la paire N'Golo Kanté-Paul Pogba, resplendissante en 2018. Le premier a toujours des poumons infatigables, mais il a été plusieurs fois freiné par des problèmes de genoux, depuis un an. Auparavant, des blessures musculaires l'avaient aussi perturbé. Son état de forme reste une interrogation.

Son compère Paul Pogba, lui, inquiète encore plus. « La Pioche » sort de deux saisons très difficiles à Manchester United, entre une cheville droite bien endommagée et opérée et des maux musculaires. De retour à la Juventus cet été, le Français espérait repartir de l'avant : une nouvelle blessure importante au genou droit l'a arrêté. Paul Pogba a décidé de ne pas se faire opérer afin d'être en mesure de jouer la Coupe du monde. Mais dans quel état sera-t-il dans trois mois ?

Le milieu de terrain français Paul Pogba, à l'échauffement avant un match entre l'équipe de France et l'Espace à San Siro, en Italie, le 10 octobre 2021. AP - Luca Bruno

ATTAQUANTS

Parti au Betis Séville au moment de quitter le cocon lyonnais en 2019, Nabil Fekir réalise des performances tout à fait respectables en Espagne. Peut-être manque-t-il de visibilité au Betis, ou peut-être la concurrence est-elle trop importante chez les Bleus. En tout cas, le gaucher n'a plus vu l'équipe de France depuis deux ans. Florian Thauvin, lui, est encore plus loin, au sens propre et au sens figuré. Sa dernière cape remonte à plus de trois ans, et son départ de Marseille vers le Mexique et les Tigres, en 2021, ne l'a pas aidé à se refaire une place dans le groupe.

Ousmane Dembélé, lui, est toujours un élément que Didier Deschamps prend en compte dans ses listes. Mais en cinq saisons en Catalogne, le Barcelonais a multiplié les séjours à l'infirmerie (près de 700 jours). Attention à ne pas être à nouveau trahi par son corps. Olivier Giroud, longtemps inamovible, a vu son temps de jeu diminuer et son statut remis en cause par le retour de Karim Benzema. L'attaquant reste toutefois une option appréciée par Didier Deschamps, et ses performances à l'AC Milan jouent en sa faveur.

Antoine Griezmann traverse une période difficile depuis maintenant trois ans. La greffe au FC Barcelone n'a pas fonctionné, entre 2019 et 2021. Depuis, « Grizou » est retourné en prêt à l'Atlético de Madrid. Mais même là-bas, son étoile pâlit : les supporters ont toujours du mal à digérer son départ au Barça, et sur le terrain, les performances sont loin d'être à la hauteur de celles de son premier passage (2014-2019). Griezmann est toujours un cadre des Bleus, mais ça pourrait ne pas être éternel.

Enfin, Kylian Mbappé apparaît comme le Bleu de 2018 le plus resplendissant, et ce depuis plusieurs saisons déjà. Intenable avec le PSG, buteur insatiable, il a été au cœur d'un feuilleton qui s'est conclu par un « non merci » au Real Madrid. Seul bémol : ce tir au but manqué lors de l'Euro 2021 face à la Suisse. Hormis cela, Kylian Mbappé se veut le leader incontestable d'une équipe de France qu'il tire vers le haut.

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sous le maillot de l'équipe de France, le 13 novembre 2021 au Parc des Princes. AP - Michel Euler

