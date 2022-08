MMA: le Français Taylor Lapilus forfait pour l'UFC Fight Night de Paris

Le combattant français Taylor Lapilus. © Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Texte par : RFI Suivre

Six ans après son dernier combat au sein de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus importante ligue d'arts martiaux mixtes (MMA) du monde, Taylor Lapilus devait faire son retour au sein de l'organisation le 3 septembre prochain. Il était prévu sur la carte principale de la première réunion de l'UFC à Paris, avant les combats principaux entre Robert Whittaker et Marvin Vettori et entre Ciryl Gane et Tai Tuivasa. Mais le poids coq français ne pourra pas affronter l'Allemand Khalid Taha. Mardi 23 août, il a officialisé son forfait pour l'UFC Fight Night Paris. Taylor Lapilus a expliqué à RMC Sport qu'il s'est fracturé la main gauche lors d'un « sparring » (combat d'entraînement).