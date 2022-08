Ligue des champions: le PSG et l'OM connaissent leurs adversaires en phase de poules

Lionel Messi (esquerda), Neymar (centro) e Kylian Mbappé (direita), as três estrelas do Paris Saint-Germain.

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions 2022-2023 a eu lieu ce jeudi 25 août à Istanbul. Les deux clubs français engagés dans la compétition savent désormais qui seront leurs adversaires.

Publicité Lire la suite

La 68e Ligue des champions débutait ce jeudi 25 août à Istanbul par le tirage au sort de la phase de groupes. Elle se terminera le 10 juin prochain, toujours à Istanbul, dans le stade Atatürk. Ce jeudi soir, les fans du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille, les deux clubs français engagés dans la compétition, attendaient avec impatience les adversaires pour la phase de poules. Trente-deux équipes rêvent d’abord d’atteindre la phase à élimination directe.

Un premier sacre en C1 pour Paris ?

Conquérir la Ligue des champions revêt une difficulté additionnelle cette saison : le calendrier ultra-resserré en raison de la tenue de la Coupe du monde à l'automne au Qatar (20 novembre-18 décembre) va contraindre les prétendants à la succession du Real Madrid à enchaîner les matches couperets de début septembre à début novembre.

Le PSG, qui a décrété la fin du « bling-bling » et s'est choisi un entraîneur aux idées claires, bien que sans grande expérience en Ligue des champions, le Français Christophe Galtier, devra affronter la Juventus Turin, le Benfica et le Maccabi Haïfa dans le groupe H.

Son trio offensif « MNM » fait déjà des étincelles. Avec un Mbappé prolongé jusqu'en 2025, un Neymar revigoré et un Lionel Messi enfin acclimaté, le club parisien rêve ouvertement d’un premier sacre en C1. Versé dans le chapeau 1, celui des têtes de série, le PSG, pour sa onzième participation consécutive, savait déjà qu'il éviterait Manchester City, le Bayern Munich et l'AC Milan, ainsi que le Real, champion d'Europe en titre, son bourreau l'an dernier en huitièmes de finale (1-0, 1-3).

Pour Marseille, le tirage s'annonçait difficile, puisque les Phocéens ont intégré le chapeau 4, celui des clubs disposant des indices européens les plus modestes. Avec un entraîneur, Igor Tudor, novice dans cette épreuve, et un effectif largement remanié, Marseille hérite donc d'une tête de série : Francfort. Les Marseillais devront aussi croiser le fer avec Tottenham et le Sporting dans le groupe D.

Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne