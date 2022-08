Foot: l'attaquant polonais Arkadiusz Milik prêté à la Juventus par Marseille

Le Lyonnais Marcelo face au Marseillias Arkadiusz Milik, le 28 février 2021. AP - Daniel Cole

L'attaquant international polonais de l'Olympique de Marseille Arkadiusz Milik est prêté pour une saison avec option d'achat à la Juventus Turin, ont officialisé vendredi 26 août les deux clubs. Pour ce prêt payant jusqu'au 30 juin 2023, le club italien versera à l'OM au moins 900 000 euros, un montant pouvant augmenter jusqu'à 1,7 million d’euros en fonction de certains « objectifs sportifs », selon la Juve, qui pourra par ailleurs acquérir définitivement le joueur pour 7 millions dans un an. Milik, 28 ans, connaît bien la Serie A pour avoir évolué à Naples pendant quatre saisons et demie (été 2016-janvier 2021). Il y a laissé l'image d'un buteur efficace (38 buts en 93 matches de championnat) malgré deux graves blessures aux genoux et six mois hors du groupe avant son départ pour l'OM pour avoir refusé de prolonger son contrat.