Mondiaux de VTT: la Française Pauline Ferrand-Prévot s’offre le titre de cross-country court

Texte par : RFI Suivre

Avec la course de cross-country olympique dimanche 28 août aux Gets, la Française Pauline Ferrand-Prévot s’est très facilement imposée sur la course de cross-country court ce vendredi 26 août 2022. Sous la pluie, Pauline Ferrand-Prévot a fait vibrer son public. « Je suis très contente. Je me sens bien. J’espère que c’est de bon augure pour dimanche prochain », a-t-elle commenté. La Suissesse Alessandra Keller prend médaille d’argent, malgré une chute qui lui a fait perdre une vingtaine de secondes. L’Américaine Gwendalyn Gibson se classe troisième.