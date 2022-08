VTT: Jordan Sarrou ou le rêve d'un deuxième titre mondial à domicile aux Gets

Champion du monde de VTT cross-country en 2020, le Français Jordan Sarrou espère endosser un nouveau maillot arc-en-ciel à domicile, aux Gets, dimanche 28 août. La France n’avait pas organisé de Mondiaux de VTT depuis 2004.

Publicité Lire la suite

Aux Gets, en Haute-Savoie, Jordan Sarrou espère rééditer son exploit de 2020, où il s’était isolé rapidement pour remporter le maillot arc-en-ciel à Leogang en Autriche. Il avait mis fin au règne de Nino Schurter, l’octuple champion du monde, sacré depuis 2015 sans interruption. Champion de France élites pour la première fois à 27 ans quelques mois plus tôt, le Stéphanois avait réalisé une démonstration, en dominant la course de bout en bout. Il avait devancé le Suisse Mathias Flückiger et un autre Français, Titouan Carod.

Une répétition pour Paris 2024

« Oui, l’objectif principal c’est forcément ces championnats du monde à la maison. J’ai envie de bien faire. Il y aura ce public français qui va nous porter », se réjouit Jordan Sarrou, perturbé par le Covid en début de saison et vice-champion de France en juillet dernier. Le titre de champion du monde est très important dans le monde du VTT et cette course est la plus prestigieuse. Pendant un an après le titre, le vainqueur peut porter ce fameux maillot arc-en-ciel, qui le distingue.

Pour Jordan Sarrou, le VTT, discipline olympique, est une affaire de famille. Son cousin faisait de la compétition et son oncle était président de club. « J’allais le voir sur les courses et ça m’a donné envie. Être dehors, se sentir libre, partager des moments avec la famille, voilà ce qui m’a tout de suite plu dans ce sport », explique-t-il.

Déçu de ne pas être allé aux Jeux olympiques de Rio en 2016, neuvième à Tokyo en 2021, Jordan Sarrou, 29 ans, rêve aussi de Paris 2024. « Les Jeux à la maison c’est quelque chose de rare, c’est une fois dans une carrière et même jamais pour certains. J’arrive à maturité et lors de Paris 2024, je serais certainement dans mes meilleures années. J’ai encore du temps devant moi. Et pour le moment, je reste passionné par mon sport », confie-t-il.

Grande répétition avant Paris 2024

Ces championnats du monde en France vont être une sorte de grande répétition avant Paris 2024. Avec une course à domicile, il faudra gérer la pression du public et des médias. Une forme de grande répétition. En 2004, Jordan Sarrou était dans le public. Il avait douze ans à l'époque. Forcément, les Mondiaux 2022 auront une saveur particulière pour l'Auvergnat.

Aux Gets, Jordan Sarrou devra se méfier du Britannique Tom Pidcock, nouveau champion d’Europe et grand favori. Pidcock a écrasé le cross-country du Championnat d'Europe vendredi 19 août à Munich pour ses retrouvailles avec les pneus larges, neuf jours avant les Mondiaux aux Gets.

Tom Pidcock, le favori Très attendu chez les hommes, Tom Pidcock, 23 ans, veut réaliser un rêve fou et inédit: le titre mondial en cyclo-cross, en VTT et sur route sur une année. « Ce serait bien de gagner les trois titres. Ce n'est pas impossible, mais je m'y attaque une course à la fois », a tempéré le phénomène de Leeds mercredi 25 août. Après un sacre en cyclo-cross en janvier aux Etats-Unis, la pépite d'Ineos est le grand favori aux Gets pour la 2e étape de son projet. La légende suisse Nino Schurter, le Roumain Vlad Dascalu et les Français Titouan Carod et Jordan Sarrou tenteront de lui barrer le sentier dans l'épreuve de cross-country. Chez les femmes, c'est un duel franco-français qui devrait marquer l'épreuve, entre Joana Lecomte, 23 ans, et Pauline Ferrand-Prévot, 30 ans, qui vise un 4e titre mondial.



NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne