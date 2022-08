US Open: Serena et Venus Williams engagées en double

Les sœurs Venus et Serena Williams ont obtenu une invitation pour jouer ensemble le double féminin de l'US Open qui débute lundi, ont annoncé samedi 27 août les organisateurs de ce qui pourraît être le dernier tournoi de l'extraordinaire carrière de la reine Serena. Venus, 42 ans, et Serena, 40 ans, ont remporté deux fois l'US Open en double (1999 et 2009), mais ne l'avaient plus disputé ensemble depuis 2014. Au total, le duo a remporté 14 titres majeurs en double depuis sa première participation en Grand Chelem, déjà à l'US Open, en 1997.