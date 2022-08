Cyclisme: Pauline Ferrand-Prévot, reine du VTT cross-country

La Française Pauline Ferrand-Prévot a survolé l'épreuve de cross-country des championnats du monde 2022 de VTT, dimanche 28 août aux Gets (Haute-Savoie). Elle décroche un quatrième titre mondial.

Publicité Lire la suite

À 30 ans, la Française Pauline Ferrand-Prévot a décroché le titre mondial en VTT cross-country. Elle est partie seule en tête dès le premier des six tours. Aux Gets, à domicile, la nouvelle championne du monde étoffe un peu plus son palmarès en ajoutant un quatrième sacre mondial, égalant ainsi le record de la Norvégienne Gunn-Rita Dahle Flesjå.

Paris 2024 en ligne de mire

Vendredi, la vice-championne d'Europe 2022 et 10e des derniers JO à Tokyo avait déjà remporté le titre en cross-country court. « Je ne réalise pas. Je savais que je pouvais le faire. Je me suis dit : "Pauline ne fait pas d’erreur". J’ai eu des hauts et des bas. La saison a été très difficile pour moi. J’ai eu du mal à me reconstruire. Ce n’est pas une revanche pour moi », a déclaré très émue l’athlète tricolore sur la chaîne L’Equipe.

En 2015, Pauline Ferrand-Prévot avait remporté les titres mondiaux en cyclo-cross et VTT cross-country, et devenait ainsi à 23 ans la première cycliste de l'histoire, homme et femme confondus, à détenir simultanément un titre mondial sur les trois disciplines. En 2014, elle avait été sacrée championne du monde sur route. Il manque à Pauline Ferrand-Prévot un titre olympique qu'elle devrait aller chercher à Paris 2024.

De son côté, la championne d'Europe, Loana Lecomte, n'a pas eu les armes pour rivaliser avec sa compatriote. La tricolore de 23 ans n'est pas parvenue à monter sur le podium, terminant à la quatrième place.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne