Mondiaux de VTT: un 10e titre mondial en cross-country pour Nino Schurter

Texte par : RFI Suivre

Le Suisse Nino Schurter a remporté pour la dixième fois le titre mondial de cross-country lors des Championnats du monde 2022 de VTT, dimanche 28 août aux Gets (Haute-Savoie). Schurter, 36 ans, a devancé l'Espagnol David Valero Serrano, 2e à 9 sec, et l'Italien Luca Braidot, 3e à 29 sec. « J’ai voulu durcir la course. C’était dur de rester toujours devant. J’ai fait des petites erreurs mais c’est passé. Je me suis relevé rapidement après ma chute. J’avais vécu mon premier titre en 2004 ici. C’est magnifique. C’est toujours un honneur d’être champion du monde. L’atmosphère était incroyable », a déclaré Nino Schurter au micro de la chaîne l’Équipe. Le Britannique Tom Pidcock, sacré champion d'Europe mi-août et grand favori de ce Mondial, a terminé au pied du podium, à plus d'une minute de Schurter. Le meilleur Français, Jordan Sarrou, s'est classé 6e.