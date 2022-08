Tour d'Espagne: le Sud-Africain Louis Meintjes remporte la 9e étape

Texte par : RFI Suivre

Le grimpeur sud-africain Louis Meintjes a remporté dimanche 28 août en solitaire la neuvième étape du Tour d'Espagne au sommet du col explosif des Praeres, où le Belge Remco Evenepoel a asphyxié ses concurrents pour consolider son maillot rouge. Meintjes a devancé de plus d'une minute les jeunes italiens Simone Battistella (Astana) et Edoardo Zambanini (Bahrain) sur la ligne d'arrivée. Septième du dernier Tour de France, le Sud-Africain a notamment profité des portions à 24% dans la montée finale classée première catégorie pour décrocher ses adversaires de l'échappée et remporter sa première victoire d'étape dans un grand Tour, à trente ans, confirmant son excellente saison.