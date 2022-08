Football: Guillaume Hoarau met fin à sa carrière

L'ancien international français Guillaume Hoarau met fin à sa carrière à l'âge de 38 ans, après 18 ans chez les professionnels, a-t-il annoncé lundi 29 août sur Instagram. « Je quitte le monde pro (pour le moment) », a-t-il écrit. « J'ai adoré mon métier qui m'a motivé jusqu'au dernier moment », et une ultime saison en Suisse au FC Sion. Hoarau, qui compte 5 sélections en équipe de France (0 but), a été formé à la JS Saint-Pierroise à La Réunion, avant de rejoindre Le Havre en 2004. Passé notamment par le Paris Saint-Germain (2008-2013), il a aussi évolué à Dalian, en Chine, à Bordeaux et aux Young Boys Berne, en Suisse.