Foot: Mevlüt Erding annonce la fin de sa carrière

Mevlüt Erding avec le maillot du PSG. Reuters

Texte par : RFI

L'attaquant international turc Mevlüt Erding, ancien joueur de Sochaux et du Paris SG notamment, a annoncé dans un post Instagram mardi 30 août mettre un terme à sa carrière, à l’âge de 35. Il a accompagné une photo de lui en tant que joueur parisien (2009-2012). L'attaquant franco-turc, formé à Sochaux, où il a joué en pro pendant quatre saisons, avait été transféré à Paris en 2009. Il a disputé 110 rencontres pour 30 buts inscrits avec le club de la capitale. Avec ces formations, il a remporté deux Coupes de France (2007, 2010). Par la suite, Erding a évolué en France à Rennes (2012-2013), Saint-Etienne (2013-2015), Guingamp (2016) et Metz (2016-2017), avant de se lancer un dernier court défi au Racing Besançon cet été. Entre temps, il a évolué au sein de plusieurs clubs en Turquie (Istanbul Basaksehir, Fenerbahce, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kocaelispor et Umraniyespor), pays pour lequel il a porté le maillot de la sélection jusqu'en 2016 (35 sélections, 8 buts).