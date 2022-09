UFC Paris: les combattants français de MMA sous le feu des projecteurs

Cinq combattants français d’arts martiaux mixtes (MMA) seront sur le devant de la scène durant l’UFC Paris le 3 septembre 2022, le premier événement organisé en France par la toute puissante ligue de MMA. Présentation des représentants tricolores à l’Ultimate Fighting Championship.

Publicité Lire la suite

Ciryl Gane, la star

En l’espace de trois années, cet ancien pratiquant de Muy thaï et de kick-boxing – deux autres sports de combat – est devenu la superstar des arts martiaux mixtes (MMA) français et une vedette dans son pays. Champion du monde par intérim des poids lourds en 2021, Gane ne s’est incliné qu’une seule fois à l’UFC. C’était pour le titre face au Camerounais Francis Ngannou. Ce redoutable cogneur espère avoir prochainement une nouvelle chance, en cas de succès face à l’Australien Tai Tuivasa à l’UFC Paris.

Nassourdine Imavov, le méconnu

Partenaire d’entraînement de Gane, ce combattant né dans la région russe du Daghestan est une des autres valeurs sûres du MMA français. Douzième dans la catégorie des poids moyens, Imavov manque pourtant encore de notoriété, malgré son talent. Une victoire face à l’Américain Joaquin Buckley, moins bien classé que lui mais beaucoup plus connu depuis un KO d’anthologie, pourrait l’aider à avoir davantage de fans. « C'est un adversaire parfait pour ça, a admis l'intéressé. Buckley est hypé (sic), il est connu et c'est ce qu'il me manque ».

Benoît Saint-Denis, le guerrier

Ancien membre des forces spéciales françaises, celui qu’on surnomme « God Of War » (le « Dieu de la guerre ») s’est reconverti avec succès en MMA en 2019. Ses débuts à l’UFC ont été assez brutaux avec un combat sanglant face au Brésilien Elizeu, qui s’est soldé par une défaite. Remis de cette première, Benoît Saint-Denis a battu l’Allemand Niklas Stolze et espère enchainer face au Brésilien Gabriel Miranda afin de se frayer un chemin dans la redoutable catégorie des poids légers. « J’ai prouvé que ça allait être compliqué pour les membres du Top 15 dans ma catégorie », a-t-il estimé.

Farès Ziam, le revenant

Le Franco-Algérien a vécu une première expérience mitigée à l’UFC, de 2019 à février 2022, avec deux victoires et deux défaites. Mais le poids léger n’est pas resté longtemps loin de l’Ultimate Fighting Championship. L’arrivée de la toute-puissante ligue de MMA en France a permis à cet espoir de 25 ans de rebondir très vite avec un nouveau contrat. Reste à saisir cette nouvelle chance en brillant dans l’octogone. « Je me sens bien, mais je ressens aussi une grosse pression parce que ma famille, mes amis et mes fans seront là, a-t-il souligné. Mais c’est une bonne pression et je suis enthousiaste ».

William Gomis, la surprise

C’est le moins connu des cinq Français engagés ce 3 septembre 2022 à Bercy : le « Jaguar » a été recruté à l’UFC un peu à la surprise générale, malgré son âge (25 ans) et une concurrence déjà acharnée chez les poids plumes. Le voilà même propulsé sur la carte principale à Paris. Une opportunité qu’il accueille avec le sourire. « Ça peut aller très très vite à l’UFC, a-t-il répondu. Je pensais être en carte préliminaire du coup. Mais je me retrouve sur la main card. C’est magnifique ! »

UFC PARIS : LES ABSENT(E)S UFC Paris : les absents Manon Fiorot, l’icône du MMA féminin



Elle aurait dû être l’autre tête d’affiche de cet UFC Paris, mais la Niçoise a dû déclarer forfait à cause d’une blessure. « Je suis très déçue de ne pas pouvoir combattre pour ce premier UFC à Paris. Mais je suis très contente qu’ils viennent ici, car je ne pensais pas que ça allait arriver aussi tôt. Et du coup, j’ai hâte d’y assister. » Son choc chez les poids mouches face à l’Américaine Katlyn Chookagian a été reporté au 22 octobre à Abou Dabi. Une dernière marche, en cas de victoire, avant un championnat du monde contre la Kirghize Valentina Shevchenko ?



Zarah Fairn Dos Santos, la pionnière



En 2019, elle est devenue la première Française à combattre à l’UFC. Depuis, la Parisienne a eu peu de réussite avec deux défaites et des matches annulés, y compris pour cet UFC Paris. À 35 ans et après deux ans et demi sans match, la Parisienne ronge son frein.



Taylor Lapilus, le patient



Cet UFC Paris devait signer le grand retour de « Double Impact » à l’Ultimate Fighting Championship (UFC) six ans après en avoir été écarté sans raison apparente. Le poids coq de 30 ans y avait en effet gagné trois de ses quatre rencontres, mais son bail n’avait pas été renouvelé. Celui qui fait aussi régulièrement office de consultant pour des médias spécialisés devra prendre encore un petit peu son mal en patience.

Propos recueillis par David Kalfa et Sophiane Amazian,

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne