Avec l’UFC Paris, le MMA français veut frapper très fort

Reportage

La capitale française s’apprête à accueillir, pour la toute première fois, la plus grande ligue mondiale d’arts martiaux mixtes (MMA). Deux ans seulement après sa légalisation en France, la pratique du MMA connait un nouveau tournant : se démocratiser et convaincre les plus sceptiques. Dans une salle parisienne du 10e arrondissement, les pratiquants attendent beaucoup de cette soirée qui pourrait marquer l’histoire de la discipline.

Par Sophiane Amazian,

Alors que les rayons du soleil percent les grandes fenêtres de la salle du Maccabi Paris, faisant grimper la température et la moiteur des tatamis, les cinquante pratiquants du cours de MMA, par groupe de deux, tentent de reproduire l’exercice de l’entraîneur, faire chuter son adversaire. Parmi eux, Romain, 25 ans, se distingue. Tout de noir vêtu, le jeune homme fait parler son expérience, cinq ans de MMA, pour dominer son vis-à-vis. Fan d’UFC de la première heure, Romain est impatient de suivre l’événement parisien à la télévision. « C’est tout simplement super. On n’a pas pu s’adapter avec le Covid et donc accueillir ce genre d’événement », explique-t-il avant d’ajouter : « Ça va peut-être montrer aux gens qui sont encore réfractaires à cette discipline, que c’est un sport, tout comme la natation ou la boxe. »

Les arts martiaux mixtes souffrent encore d’une mauvaise image en France. Réputée dangereuse et sanglante, sa pratique ne séduit principalement que les jeunes. Or, un événement labélisé UFC a aussi pour but de démocratiser ce sport, selon Ousmane, 35 ans et historique de cette salle parisienne : « L’UFC peut amener une dimension professionnelle à la vision des arts martiaux. Ça va crédibiliser la pratique, car les gens pourront voir de leurs propres yeux comment se déroule un combat. Alors oui, la cage donne un côté "gladiateur", mais elle est là pour la sécurité des combattants. »

« Les jeunes adorent ça, pour eux c’est le sport du futur »

Vif, attentif et sur ses gardes, Grégory Bouchelaghem ou GregMMA, ne laisse aucun répit à ses élèves, ses « copains ». L’entraîneur, pratiquant d’arts martiaux depuis 25 ans, impressionne par son envergure et sa notoriété acquise sur Youtube. Lui sera bien présent tout près de l’octogone ce samedi, pour prendre part à un événement d’une autre dimension : « C’est la Ligue des Champions, on va en prendre plein les yeux ! » Un constat également partagé par ses élèves. « L’UFC j’adore, ce sont les plus beaux combats », s’exclame Romain. « C’est un événement qu’on ne peut pas manquer », somme Ousmane, sourire aux lèvres.

Les jeunes sont particulièrement friands de MMA. L’objectif, avec l’arrivée de l’UFC, est de convaincre tous les autres. Mais pour Grégory Bouchelaghem, le MMA va s’imposer de lui-même : « L’UFC jouit d’une image très forte, les jeunes adorent ça, pour eux c’est le sport du futur, à juste titre ». Avant d’ajouter : « C’est le sport le plus libre, c’est un esprit anglo-saxon qui arrive, les gens veulent du concret et le MMA répond à cette attente. » Du concret, tout comme l’augmentation des inscriptions à des cours de MMA.

Franck Attia (gauche) et Grégory Bouchelaghem (droite). © RFI/Sophiane Amazian

« Comme les JO pour le judo ou la boxe, l’UFC va ramener de nouveaux pratiquants »

Au rez-de-chaussée, un homme s’affaire à l’accueil. Le téléphone sonne sans cesse, une file se crée devant l’accueil de la salle. Franck Attia est le directeur du complexe parisien, spécialisé dans les arts martiaux depuis 17 ans, et dorénavant en MMA : « On a une belle augmentation, 25% de plus en un an, on va dire 150 pratiquants de MMA sur nos 850 membres ». Le directeur anticipe déjà l’influence d’un événement comme l’UFC sur les inscriptions à venir : « Il y a des gens lors de l’inscription qui nous demandent : "Est-ce que vous faites de l’UFC ?" Donc, en tant que club, c’est très bien de les voir débarquer à Paris. » Même son de cloche du côté de Grégory Bouchelaghem : « C’est comme après les JO pour le judo ou la boxe, l’UFC en France va ramener de nouveaux pratiquants, c’est sûr. L’UFC jouit d’une image très forte. Mes cours sont bien remplis, on est 50 par leçon, c’est déjà beaucoup trop. »

Alors que la pratique du MMA n’est légale que depuis deux ans, les infrastructures ne sont pas encore pleinement capables de répondre à la demande croissante. Créneaux épars, manque de professeurs diplômés, la fédération française de MMA travaille en étroite collaboration avec les clubs pour garantir, à l’avenir, une meilleure structure. Au Maccabi Paris, tout est déjà pensé : « On va soit ouvrir des créneaux, soit refuser du monde, il ne faut pas remettre en cause l’enseignement de qualité nécessaire. Il faudra s’adapter et ça roulera. On formera d’autres professeurs. »

« On va mettre plus de MMA car c’est l’avenir, les gens cochent toujours la case MMA lors de l’inscription », reconnaît Franck Attia avant de décrocher son téléphone. Tous les yeux seront donc rivés vers l’Accor Hôtel Arena de Bercy ce samedi pour assister à un tournant pour le MMA français. Le premier événement d’une longue série ? « Ils vont revenir c’est sûr, les billets se sont vendus très vite, les combattants français sont valeureux et vont offrir un beau spectacle. »

