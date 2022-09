Ligue des champions: un PSG perfectible bat la Juventus Turin

Le Paris Saint-Germain (PSG) a battu la Juventus Turin 2-1 dans le groupe H de la Ligue des champions, ce 6 septembre 2022 à Paris. Le club français de football a dominé son adversaire italien mais a raté de nombreuses occasions de but et l’a laissé reprendre confiance en deuxième période.

Le Paris Saint-Germain (PSG) a entamé sa campagne européenne par une victoire précieuse face à la Juventus Turin, ce 6 septembre 2022 au Parc des Princes. Un succès obtenu en grande partie grâce à une excellente entame de match.

En effet, mieux valait ne pas être en retard pour ce tout premier PSG-Juve en Ligue des champions. A la 5e minute, d’une louche, le Brésilien Neymar sert ainsi son partenaire Kylian Mbappé. L’attaquant français, qui s’est enfoncé dans la surface adverse, reprend le ballon de volée (1-0). Puis, à la 22e, Mbappé s’offre le doublé, suite à un une-deux avec le latéral marocain Achraf Hakimi : 2-0.

La Juventus Turin menaçante, malgré tout

La Juventus Turin, 7e au classement du Championnat d’Italie (Serie A), ne semble alors être que l’ombre d’elle-même. Mais mieux vaut se méfier des apparences. Les Parisiens l’apprennent à leur dépens. En deuxième période, sur un corner joué en deux temps, le gardien italien Gianluigi Donnarumma rate sa sortie. Le milieu américain Weston McKennie, qui est entré en jeu, bondit plus haut que tout le monde et réduit le score de la tête : 1-2, 53e.

Donnarumma doit ensuite écarter un ballon dévié de la tête par l’attaquant serbe Dusan Vlahovic (56e), comme il l’avait fait en première période face à l’attaquant polonais Arkadiusz Milik (19e). Le jeune portier est encore décisif sur un centre du milieu serbe Filip Kostić (81e).

Les Turinois ne sont pas loin du hold-up, tandis que les champions de France multiplient les ratés. A la 51e, Mbappé, parti en flèche sur la droite, a oublié Neymar, seul au second poteau. Peu après, Mbappé a croisé trop son tir, suite à un jeu à trois avec Neymar et l’attaquant argentin Lionel Messi (64e). Neymar (48e) et Messi (67e, 72e) n’ont pas été davantage en réussite. Notamment le Brésilien sur une superbe volée repoussée par le gardien des visiteurs, Mattia Perin (89e). Face à une Juventus un peu plus fringante, manquer autant d’occasions n’aurait sans doute pas pardonné…

LIGUE DES CHAMPIONS 2022-2023 : RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

GROUPE E

Dinamo Zagreb (Croatie) – Chelsea (Angleterre) 1-0

RB Salzbourg (Autriche) – AC Milan (Italie) 1-1

GROUPE F

Celtic Glasgow (Ecosse) – Real Madrid (Espagne) 0-3

RB Leipzig (Allemagne) – Chakhtior Donetsk (Ukraine) 1-4

GROUPE G

Borussia Dortmund (Allemagne) – FC Copenhague (Danemark) 3-0

Séville FC (Espagne) – Manchester City (Angleterre) 0-4

GROUPE H

Paris Saint-Germain (France) – Juventus Turin (Italie) 2-1

Benfica Lisbonne (Portugal) – Maccabi Haïfa (Israël) 2-0

