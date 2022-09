Boxe: l’Américaine Claressa Shields veut marquer encore plus l’histoire

Portrait

À seulement 27 ans, la boxeuse américaine Claressa Shields se pose (déjà) comme la meilleure de l’histoire, avec une moisson de titres et étant toujours invaincue au niveau professionnel. À quelques heures de son combat historique face à l’Anglaise Savannah Marshall à l’O2 Arena de Londres, la seule qui l’a battue au niveau amateur, la double championne olympique, sur laquelle tous les projecteurs sont braqués, a dû se battre contre vents et marées pour en arriver là.

« Ceux qui me connaissent depuis toute petite savent que je ne parlais quasiment pas avant mes 12 ans. Aujourd’hui, c’est tout le contraire : j’ai l’impression d’avoir mangé un poste radio ! ». Claressa Shields est comme ça, sans filtres. Elle éclate de rire, fait des gestes de bras, et montre les muscles, affichant une personnalité XXL pour une athlète qui, pleine de confiance en elle, combat après combat, marque – à grands coups – l’histoire de la discipline.

Aujourd’hui en haut de l’affiche de la boxe féminine et à quelques heures de son choc à Londres face à Savannah Marshall, Shields a dû combattre les vents contraires, dès sa naissance à Flint, dans le Michigan. « J’ai grandi sans avoir de l’électricité tous les jours chez moi, les hivers étaient rudes car nous n’avions pas toujours le chauffage et j’ai été abusée enfant, précise-t-elle. Cela m’a aussi permis de me forger mon caractère, et de me mettre en tête que je devais tout faire pour me construire une vie meilleure et vivre mes rêves ».

Un phénomène précoce

Son rêve, ce sont alors les gants et les rings. « Mon père Bo a été boxeur amateur. J’avais des posters dans ma chambre de Muhamed Ali, de Mike Tyson, et j’étudiais toutes les techniques pour progresser rapidement, pour devenir la meilleure boxeuse de tous les temps. C’est mon état d’esprit depuis que je suis tombée amoureuse de ce sport, je veux que mon nom soit synonyme d’histoire, de la meilleure de l’histoire, point barre », assène-t-elle.

Elle découvre les rings à l’âge de 10 ans, et affronte des garçons déjà bien plus âgés qu’elle. Mais Shields n’a pas froid aux yeux. L’entraîneur de son premier club de boxe local lui fait comprendre après quelques mois que son potentiel est déjà bien trop élevé pour rester à végéter dans la zone, après avoir mis K.O des dizaines de jeunes du club qui voulaient se frotter au phénomène. « C’était marrant de voir que les garçons voulaient me faire tomber, mais les uns après les autres, ils ont vite compris qu’il ne fallait pas se chauffer avec moi », en rigole-t-elle encore.

Double championne olympique

Sa progression est fulgurante, et à seulement 17 ans, elle valide son billet pour les Jeux olympiques de Londres malgré une défaite aux Championnats du monde 2012 face à…Savannah Marshall, son seul revers de toute sa carrière jusqu’à présent ! Aux JO 2012, « l’ouragan » Shields remporte une médaille d’or. « La première étape de mon rêve », se souvient-elle.

Après son sacre londonien, l’ascension météorique de Shields se poursuit. Elle enchaine les victoires en amateur, et continue de remplir son armoire à trophées : médaillée d’or aux Mondiaux de 2014, titre aux Jeux Panaméricains en 2015 et surtout un incroyable doublé en or Mondiaux-Jeux olympiques en 2016. « Quand j’ai commencé à gagner des titres, ça a été comme une boîte de biscuits que j’avais ouverte : j’ai commencé à en prendre un, puis deux puis trois et je ne peux plus m’arrêter ! Mais il me fallait passer au niveau supérieur », s’exclame-t-elle. À la fin de l’année 2016, elle devient professionnelle, après un bilan de 64 victoires pour 1 seule défaite en amateur. L’histoire de Shields prend une autre dimension.

Inarrêtable chez les professionnelles

Son premier combat chez les pros est face à la championne des États-Unis, Franchon Crews-Dezurn, est une formalité. Et elle ne lève pas le pied pour ses combats suivants, s’imposant à chaque fois. Elle continue sa moisson de titres avec les ceintures IBF et WBC en super moyens, puis les titres en WBA et WBO en poids moyen, devenant en 2018 la première boxeuse à s’imposer dans deux catégories différentes avec moins de dix combats en pros au compteur. Elle brise ainsi le record de l’Ukrainien Vasyl Lomachenko.

L'Américaine Claressa Shields face à sa rivale, la Britannique Savannah Marshall. Top Rank via Getty Images - Mikey Williams/Top Rank Inc

Elle rafle tous les titres possibles dans les catégories, personne ne l’arrête, et présente un bilan de 12 victoires-0 défaite avant le choc des titans face à Savannah Marshall, la numéro 2 mondiale (12 victoires-0 défaite, également) du 10 septembre 2022. « Je suis heureuse de revenir à Londres, sur les lieux de mon titre olympique, dix ans après. Je viens ici pour "boucler la boucle" londonienne, et montrer à Marshall et aux autres boxeuses que je suis la "boss", la cheffe. Je vais mettre les points sur les i, et asseoir un peu plus ma place sur le trône, dans le gotha », lance-t-elle.

Shields ne veut pas faire dans le détail et continuer sa marche en avant vers son objectif ultime. « Je continuerai jusqu’à ce que mon corps n’en puisse plus, et je ne me vois pas arrêter de sitôt, je veux être une légende, la "She Ali", la version féminine de Muhamed Ali », précise celle qui mène en parallèle une carrière en arts martiaux mixtes (MMA). Mais ses objectifs ne s’arrêtent pas aux rings. Attirant les sponsors en grand nombre, Shields veut aussi se servir de sa notoriété pour séduire de plus en plus de fans, et apporter encore plus d’attention à la boxe féminine. « Si mes performances aident à avoir plus de sponsors, des meilleurs droits TV et plus d’argent à notre sport et aux femmes qui le pratiquent, j’en serais plus qu’heureuse », conclut celle qui aime se présenter comme la G.W.O.A.T : Greatest Woman Of All Time. La plus grande dame de l’histoire.

