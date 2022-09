Tennis: à l’US Open, la Tunisienne Ons Jabeur va disputer sa 2e finale de Grand Chelem

Ons Jabeur disputera la seconde finale d’un tournoi du Grand Chelem de sa carrière, le 10 septembre 2022 à New York, deux mois après celle perdue à Wimbledon. La Tunisienne affrontera la numéro une mondial, la Polonaise Iga Swiatek. En demi-finale, la joueuse africaine de tennis a expédié la Française Caroline Garcia 6-1, 6-3.

Ons Jabeur poursuit son ascension vers les sommets du tennis mondial. A 28 ans, la Tunisienne va donc disputer sa deuxième finale d’un tournoi du Grand Chelem, deux mois après s’être inclinée en finale de Wimbledon face à la Kazakh Elena Rybakina. Le 10 septembre 2022 à New York, elle tentera d’écrire une nouvelle page de l’histoire du sport africain face à la Polonaise Iga Swiatek. Cette dernière a écarté la Bélarusse Aryna Sabalenka en demi-finale de l’US Open, 3-6, 6-1, 6-4.

Ons Jabeur, elle, a été plus expéditive face à la Française Caroline Garcia (6-1, 6-3), dans la nuit du 8 au 9 septembre. Une nouvelle preuve de la forme étincelante de la Maghrébine, déjà victorieuse des tournois de Madrid et Berlin cette année et finaliste également à ceux de Charleston et Rome. « Le fait d'avoir annoncé ouvertement mes objectifs a certainement contribué à mes résultats, a-t-elle estimé. J'ai dit que je voulais atteindre le top 5 mondial, c'est fait. Me qualifier pour le Masters de fin d'année [un tournoi qui réunit les meilleures joueuses de la saison, Ndlr], c'est fait. Et remporter un tournoi du Grand Chelem, j'espère que ce sera bientôt fait ».

« Je veux absolument ma revanche »

La native de Ksar Hellal sait toutefois qu’elle ne sera pas favorite. « Iga ne perd jamais en finale, assure la Tunisienne, en référence aux deux sacres de Swiatek à Roland-Garros, en 2020 et 2022. Elle joue magnifiquement, mais je veux absolument ma revanche ». La Polonaise avait en effet frustré (6-2, 6-2) sa rivale à Rome, le 15 mai dernier.

Cet affrontement entre Swiatek et Jabeur, qui disputeront leur seconde finale de tournoi du Grand Chelem de l'année, marque peut-être un début de stabilité au sommet de la hiérarchie du tennis féminin, dix jours après le départ à la retraite de l’ex-reine du circuit, l’Américaine Serena Williams. Dans tous les cas, et quel que soit le résultat de la finale, la Polonaise restera en tête du classement WTA et Jabeur sera à la deuxième place.

