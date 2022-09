Boxe: Christian M'Billi-Assomo enchaîne un 22e succès chez les professionnels

Le boxeur Christian M'Billi-Assomo, portant les couleurs de la France lors des Jeux olympiques 2016 à Rio de Janeiro. AP - Frank Franklin II

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Invaincu depuis ses débuts pros en 2017, Christian M'Billi-Assomo a livré un nouveau très bon combat, vendredi 9 septembre à Montréal, au Canada. Le boxeur franco-camerounais, né à Yaoundé et qui représentait la France lors des Jeux olympiques de 2016, a confirmé un peu plus son statut de numéro 3 des poids super-moyens (- de 76,203 kilos) de la WBC en battant l'Américian DeAndre Ware par KO technique en deux rounds. Il a envoyé son adversaire au tapis rapidement dans la première reprise. Très mobile, M'Billi-Assomo a offert à Ware un deuxième voyage au tapis dans le deuxième round. Après un troisième coup synonyme de nouveau knockdown, l'arbitre a mis un terme au combat. Christian M'Billi-Assomo conserve sa ceinture WBC-Continental des Amériques, s'empare du titre WBA-International vacant et porte son ratio à 22 victoires en 22 combats, dont 20 avant la limite. À 27 ans, il s'affirme comme un prétendant sérieux à un combat pour le titre, dans une catégorie dominée par le Mexicain Saul Canelo Alvarez.