Tour d'Espagne 2022: le sacre de Remco Evenepoel remet la Belgique dans la lumière

Le Belge Remco Evenepoel a remporté le 77e Tour d'Espagne, dimanche 11 septembre. Le jeune coureur de 22 ans termine devant les Espagnols Enric Mas et Juan Ayuso au classement général. Il est le premier coureur de Belgique à remporter un Grand Tour depuis Johan de Muynck sur le Giro, il y a 44 ans.

En septembre 2019, dans les colonnes du journal L'Équipe, Remco Evenepoel avait reçu le surnom de « Petit cannibale », en référence à son illustre aîné Eddy Merckx. Le clin d'oeil était évident pour le jeune homme qui avait englouti nombre de titres chez les juniors et venait de signer des premiers pas tonitruants chez les professionnels. Trois ans et une lourde blessure au bassin plus tard, c'est l'heure de la consécration.

À l'issue d'une Vuelta maîtrisée de main de maître, Remco Evenepoel signe son premier sacre sur un Grand Tour. Ce dimanche 11 septembre, après la 21e et dernière étape de cette édition 2022, entre Las Rozas de Madrid et la capitale espagnole, le Belge a officiellement été couronné. Il s'est imposé en 80 heures, 26 minutes et 59 secondes, tandis que Juan Sebastian Molano s'est adjugé la victoire d'étape.

Porteur du maillot rouge depuis le 6e jour, vainqueur d'une étape de contre-la-montre et d'une étape de haute montagne, le « Petit cannibale » s'est imposé en patron dans cette Vuelta. Le Slovène Primoz Roglic, triple tenant du titre et longtemps dauphin du Belge, a bien espéré lui contester la victoire jusqu'au bout. Mais une chute dans les derniers mètres de la 17e étape a eu raison de lui et l'a contraint à l'abandon.

44 ans plus tard, Evenepoel succède à De Muynck

Samedi 10 septembre, à la fin de l'avant-dernière étape, Remco Evenepoel avait laissé échapper quelques larmes de bonheur. En dépit des attaques, il n'avait rien cédé à Enric Mas et à Juan Ayuso, les derniers encore en mesure de le détrôner. « J'ai tellement travaillé pour arriver ici dans la meilleure forme possible et remporter ce Tour d'Espagne. C'est incroyable », avait-il confié.

Le Belge de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl (ex Deceuninck-Quick Step) savoure sa performance XXL. En 2021, pour sa toute première participation à un Grand Tour, il avait jeté l'éponge avant la 18e étape, victime d'une chute. Cette année, Remco Evenepoel avait décidé, avec son équipe, de ne prendre part ni au Tour d'Italie ni au Tour de France, pour se concentrer sur le Tour d'Espagne. Un pari gagnant.

Avec la victoire finale de Remco Evenepoel, la Belgique retrouve les sommets sur les Grands Tours. Cela faisait dix ans qu'un coureur belge n'était pas monté sur le podium d'un l'une de ces trois courses (Thomas de Gendt, 3e du Giro 2012). Et cela faisait 44 ans qu'un Belge n'avait pas remporté un Grand Tour, et le sacre de Johan de Muynck en Italie en 1978. Sur la Vuelta, la dernière victoire belge remontait à 1977 et Freddy Maertens.

