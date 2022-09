Rugby à 7: les Sud-Africaines 14e et les Malgaches 15e de la Coupe du monde

La Malgache Veronique Rasoanekena face à l'Espagne lors de la Coupe du monde 2022 de rugby à 7. Getty Images - Gallo Images

Texte par : David Kalfa Suivre

La Coupe du monde de rugby à 7, organisée du 9 au 11 septembre 2022 au Cap, a davantage souri aux Sud-Africains, 7e d’un tournoi remporté par les Fidji devant la Nouvelle-Zélande et l’Irlande, qu’aux Sud-Africaines, 14e (sur 16) juste devant les Malgaches (15e), dans une compétition dominée par les Australiennes devant les Néo-Zélandaises et les Françaises. Chez les hommes, les Kényans ont par ailleurs fini 12e, les Ougandais 17e et les Zimbabwéen 23e (sur 24).