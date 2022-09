Ligue des champions: le PSG peine puis bat le Maccabi Haïfa

Le Paris Saint-Germain (PSG) s’est imposé 3-1 sur le terrain du Maccabi Haïfa, ce 14 septembre 2022, dans le groupe H de la Ligue des champions. Le club français a longtemps réalisé une prestation poussive face à la formation israélienne.

Le Paris Saint-Germain (PSG) et le Maccabi Haïfa évoluent certes dans le même groupe (H) en Ligue des champions. Mais ils ne boxent pas dans la même catégorie. Un peu trop conscients de cette différence de niveau, les joueurs du PSG ont sans doute abordé leur déplacement en Israël avec un soupçon de présomption, ce 14 septembre 2022.

En témoignent les nombreuses occasions franches qu’un Maccabi mordant et sans complexe s’est procurées devant son public. Une attitude récompensée à la 24e minute lorsque le milieu surinamien Tjaronn Chery ouvre le score d’une reprise de volée (1-0).

Neymar creuse l’écart

Bousculés, les Parisiens réagissent par à-coups et en ordre dispersé. Sauf à la 37e minute où un débordement de l’attaquant Kylian Mbappé et son centre en retrait permettent à l’attaquant argentin Lionel Messi d’égaliser à bout portant (1-1). Et à la 69e minute, lorsque Messi rend la politesse à Mbappé en le servant dans la profondeur, ce dernier donnant l’avantage aux champions de France (1-2).

Messi, Mbappé et bientôt Neymar. Car à la 88e minute, l’attaquant brésilien creuse l’écart d’un tir à bout portant : 1-3. Le trio offensif du PSG sauve les apparences après une prestation parisienne poussive.

LIGUE DES CHAMPIONS 2022-2023 : RÉSULTATS DE LA 2e JOURNÉE

GROUPE A

Glasgow Rangers (Ecosse) – SSC Napoli (Italie) 0-3

GROUPE E

AC Milan (Italie) – Dinamo Zagreb (Croatie) 3-1

Chelsea (Angleterre) – RB Salzburg (Autriche) 1-1

GROUPE F

Real Madrid (Espagne) – RB Leipzig (Allemagne) 2-0

Shakhtar Donetsk (Ukraine) – Celtic Glasgow (Ecosse) 1-1

GROUPE G

Manchester City (Angleterre) – Borussia Dortmund (Allemagne) 2-1

FC Copenhague (Danemark) – Séville FC (Espagne) 0-0

GROUPE H

Juventus Turin (Italie) – Benfica Lisbonne (Portugal) 1-2

Maccabi Haïfa (Israël) – Paris Saint-Germain (France) 1-3

