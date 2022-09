Le monde du tennis rend hommage à Roger Federer

Roger Federer a annoncé sa retraite sportive ce 15 septembre 2022. Le monde du tennis lui a alors immédiatement rendu hommage. « J'aurais aimé que ce jour ne soit jamais venu », a notamment réagi l’Espagnol Rafel Nadal, grand rival du Suisse.

« Tu as changé le jeu, #RForever. » L’Association of Tennis Professionals (ATP) a rendu l’un des très nombreux et vibrants hommages à Roger Federer, quelques minutes après l’annonce de sa retraite sportive, ce 15 septembre 2022. « La grandeur incarnée, la fin d’une ère », a tweeté la WTA, homologue féminin de l’ATP, avec une photo du Suisse et de l’Américaine Serena Williams, fraichement retraitée elle aussi.

Le Suisse Stanislas Wawrinka, avec lequel Federer a gagné la médaille d’or des JO 2008 en double et la Coupe Davis en 2014, a répondu au communiqué de la superstar avec des émoticônes dont une chèvre. « GOAT », chèvre en anglais, étant également l’acronyme de « Greatest Of All Time », « Plus grand de tous les temps ». « JE T'AIME Roger, s'est également ému l’Argentin Juan Martin Del Potro. Merci pour tout ce que tu as fait en tennis et avec moi. Le monde du tennis ne sera plus jamais le même sans toi ».

Rafael Nadal : « J'aurais aimé que ce jour ne soit jamais venu »

Mais le témoignage plus fort est évidemment venu de l’Espagnol Rafael Nadal, qui a livré des duels épiques à Federer : « Cher Roger, mon ami et rival. J'aurais aimé que ce jour ne soit jamais venu. C'est un triste jour pour moi personnellement et pour les sports du monde entier. Ce fut un plaisir mais aussi un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi, de vivre tant de moments incroyables sur et en dehors du court. »

L’ex-icone du tennis féminin, l'Américaine Bille Jean King conclut : « Roger Federer est le champion des champions. Il a le jeu le plus complet de sa génération et a conquis le cœur des fans de sport du monde entier avec une incroyable rapidité sur le court et un puissant esprit de tennis. Il a eu une carrière historique avec des souvenirs qui resteront. »

