Basket-ball: la France en finale de l’Euro masculin 2022

L’équipe de France masculine de basket-ball s’est qualifiée pour la finale du Championnat d’Europe des nations (Eurobasket), ce 16 septembre 2022 à Berlin, en dominant 95-54 la Pologne en demi-finale. Les Bleus défieront les Espagnols ou les Allemands le 18 septembre, pour tenter de décrocher un deuxième titre continental après 2013.

Cette fois, les Bleus n’ont pas tremblé. Après avoir péniblement battu en prolongations la Turquie en huitièmes de finale (87-86) et l’Italie en quarts (93-85), l’équipe de France s’est promenée 95-54 face à la Pologne en demi-finale de cet Eurobasket.

Ce 16 septembre 2022, dans la Mercedes-Benz Arena de Berlin, les Français ont déroulé, notamment l’intérieur Guerschon Yabusele qui a marqué 22 points. A la pause, ils menaient déjà de 16 points (34-18). Le Pologne, qui a pourtant sorti la Slovénie de la superstar Luka Doncic au tour précédent, n’a pas fait le poids aussi bien offensivement (32% de réussite au tir, contre 62% pour la France) que défensivement (21 rebonds contre 40).

Une troisième médaille de suite

Résultat, les Tricolores affronteront l’Allemagne ou l’Espagne en finale de ce 41e Championnat d’Europe des nations masculin, le 18 septembre à Berlin. La sélection dirigée par Vincent Collet a ainsi effacé un Eurobasket 2017 raté (12e place) et prolongé sa série étincelante après la médaille de bronze à la Coupe du monde 2019 et la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo 2021.

Les Français tenteront dans deux jours que la prochaine soit en or. Ils ont été champions d’Europe une seule fois : en 2013. Ils ont par ailleurs décroché l’argent deux fois (1949, 2011) et le bronze six fois (1937, 1951, 1953, 1959, 2005, 2015) dans cette compétition.

