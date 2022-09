Football: le Real Madrid s'impose face à l'Atlético et redevient leader de la Liga

Le Real Madrid a dominé l'Atlético Madrid (2-1) lors du derby madrilène qui clôturait la 6e journée du championnat d'Espagne. Cette victoire, leur neuvième en neuf matches toutes compétitions confondues, permet aux Merengues de repasser devant le FC Barcelone et de reprendre les rênes de la Liga.

Publicité Lire la suite

Le Real Madrid n'a pas laissé longtemps la place de leader du championnat espagnol à son rival barcelonais. Opposé ce 18 septembre à l'Atlético, son voisin madrilène, les joueurs de Carlo Ancelotti se sont imposés malgré l'absence de leur capitaine Karim Benzema, blessé à la cuisse droite.

La vitesse de Vinicius et Rodrygo, les deux ailiers madrilènes, ont permis au Real Madrid de prendre rapidement l'avantage sur la pelouse du Metropolitano. Dès la 18e minute, l'international français Aurélien Tchouaméni a parfaitement combiné avec Rodrygo, qui a ouvert le score d'une belle reprise de volée. Le Brésilien a célébré son but en allant danser au poteau de corner avec Vinicius, son coéquipier en club et sélection, en réponse aux récentes critiques en Espagne sur sa manière de danser après ses buts.

Le Real Madrid toujours aussi intraitable cette saison

L'autre Brésilien est d'ailleurs à l'origine du second but des Merengues, après une chevauchée en solitaire sur le côté gauche. Sa frappe en fin de course a été déviée par Jan Oblak sur le poteau, avant que Federico Valverde ne vienne conclure l'action (36e) pour doubler le score.

Malgré la première titularisation d'Antoine Griezmann, jusqu'alors cantonné à un rôle de remplaçant depuis le début de la saison en raison d'un désaccord entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone autour de son prêt, les Colchoneros n'ont pas trouvé la solution avant les dernières minutes de la rencontre. Sur un corner du Français détourné par Thibaut Courtois, Mario Hermoso est venu réduire le score à la 82e minute avant d'être exclu quelques minutes plus tard.

Ce succès vient confirmer la très grande forme du Real Madrid, invaincu depuis le début de la saison avec neuf succès toutes compétitions confondues. Les champions d'Espagne et d'Europe signent également leur meilleure entame de championnat depuis la saison 1987-1988.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne