Boxe: le Mozambique remporte les Championnats d’Afrique amateurs

Texte par : David Kalfa Suivre

Avec 5 médailles d’or, le Mozambique a fini en tête du classement des nations des Championnats d’Afrique amateurs de boxe 2022, les premiers organisés depuis 2017. A Maputo, les Mozambicain(e)s finissent devant l’Algérie (15 médailles dont 4 en or) et la Zambie (7 médailles dont 4 dorées). A noter que la médaille d’or chez les lourdes (+81 kg) a été remportée par la vice-championne du monde marocaine Khadija El Mardi et celle chez les super-lourds (+92 kg) par l’Egyptien Yousry Hafez.