Foot: Cristiano Ronaldo veut continuer au moins jusqu'à l'Euro 2024

Le Portugais Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé avec Manchester United contre Tottenham en Premier League (3-2), le 12 mars 2022. REUTERS - PHIL NOBLE

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo a affirmé que son ambition restait « grande », à 37 ans. L’attaquant a précisé qu'il comptait poursuivre sa carrière au moins jusqu'à l'Euro 2024, lors d'une remise de prix mardi 20 septembre 2022 près de Lisbonne. « Je veux être présent au Mondial (2022) et à l'Euro (2024) (...). Je me sens très motivé. Mon ambition est grande », a souligné le quintuple Ballon d'Or. Le capitaine du Portugal compte 189 sélections et le record mondial de buts en équipe nationale avec 117 unités.