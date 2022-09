Basket: l'Australie écrase le Mali lors du Mondial féminin 2022

La basketteuse malienne Touty Gandega, ici lors d'un match face au Japon, le 22 septembre 2022 à Sydney, en Australie. AP - Mark Baker

Pour leur deuxième phase finale de Coupe du monde, après celle de 2010, les Maliennes ont subi la loi de l'Australie, vendredi 23 septembre. Déjà battues par le Japon jeudi, elles ont cette perdu lourdement face aux Australiennes, déchaînées chez elle et revanchardes après leur défaite contre la France. Le Mali s'en sort avec un revers cinglant, 58-118. Il s'agit du score le plus prolifique et de l'écart le plus important jusqu'à présent dans ce Mondial. Sept Australiennes ont inscrit plus de 10 points, la palme revenant à Ezi Magbegor avec 15 points, à égalité avec la Malienne Djeneba Ndiaye. La prochaine rencontre du Mali est fixée au dimanche 25 septembre contre les Françaises, médaillées de bronze des derniers Jeux olympiques et vice-championnes d'Europe en titre.