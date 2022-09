Tennis: avec émotion, Roger Federer tire sa révérence, aux côtés de Rafael Nadal

À 41 ans, Roger Federer a disputé son ultime match en tant que tennisman professionnel. Avec son rival et ami Rafael Nadal, le Suisse s'est incliné en double, vendredi 23 septembre, durant la Laver Cup à Londres, contre Jack Sock et Frances Tiafoe (4-6, 7-6 [2], 11-9). Le « Maître » a ainsi mis un terme à son immense carrière, dans les larmes et sous une ovation à sa hauteur.

La boucle est bouclée. Après plus de 1 750 matches, pour la dernière fois, Roger Federer s'est présenté sur un court de tennis en qualité de joueur professionnel. Huit jours après avoir annoncé la fin de sa carrière, le Suisse a choisi son moment et son cadre pour taper la petite balle jaune une ultime fois.

Ce n'était pas chez lui, à Bâle, mais à Londres, son autre jardin. Ce n'était pas non plus à Wimbledon, le Grand Chelem dont il détient le record de sacres chez les hommes (8 victoires), mais dans la Laver Cup, cette compétition qu'il a contribué à créer et qui oppose les meilleurs joueurs européens aux meilleurs joueurs du reste du monde.

Cela faisait 15 mois et une défaite en quarts de finale de Wimbledon 2021 que Roger Federer n'avait plus disputé un match, en raison d'un genou nécessitant soins et repos. Finalement, son corps ne lui aura pas permis de rejouer en simple. Mais le Bâlois voulait quand même soigner sa sortie.

Alors, c'est en double, dans cette Laver Cup 2022, que le « Maître » a fait ses adieux, avec Rafael Nadal pour l'accompagner. Un dernier « Fedal » pour la route. Tant de fois, ces deux monstres sacrés se sont affrontés, dans des joutes entrées au panthéon du tennis. Souvent, l'Espagnol a eu le dernier mot (24 victoires pour 16 défaites). Mais entre les deux rivaux, une amitié indéfectible a vu le jour. Et c'est avec lui que Roger Federer est entré, avec de grands sourires, dans la O2 Arena pour son chant du cygne.

La fin d'un « incroyable voyage »

Il était difficile, au premier regard, de s'imaginer qu'il y avait de l'enjeu dans ce match entre Federer-Nadal pour l'Europe, et les Américains Frances Tiafoe et Jack Sock pour le reste du monde. La Laver Cup n'a certes pas le prestige d'un Grand Chelem ou d'un Masters. Mais pour ces messieurs, il n'y a pas de titre facultatif. Alors, au milieu des hommages et applaudissements appuyés, ces quatre hommes ont croisé le fer.

Le premier set, longtemps équilibré, a basculé en faveur du tandem Federer-Nadal. Les deux Européens ont sauvé une balle de break à 4-4, puis ont pris le service de Tiafoe et Sock dans le jeu suivant. Le deuxième set a été plus accroché, chaque double s'acharnant pour rester dans le coup. Les Américains ont fini par égaliser à une manche partout et le public, comme très souvent en faveur de Roger Federer, a pu profiter encore un peu plus du spectacle dans un super tie break.

Les deux doubles n'ont rien lâché et Roger Federer et Rafael Nadal ont obtenu la première balle de match, sauvée par Frances Tiafoe et Jack Sock. Ces deux-là n'ont, eux, pas tremblé quand est venu leur moment de l'emporter (4-6, 7-6 [2], 11-9). C'est donc sur une défaite que l'un des plus grands joueurs de tous les temps range sa raquette, après 25 années grandioses.

Le Suisse n'a pu retenir ses larmes au moment de saluer les 17 000 spectateurs de la O2 Arena et ses millions d'admirateurs à travers le monde. Dans les tribunes, ses parents Robert et Lynette, son acolyte Rafael Nadal... Tous étaient émus lors du discours de remerciements du « Maître ». Plus tard, son épouse Mirka, qu'il a rencontrée il y a 22 ans, l'a rejoint. Là encore, les larmes ont coulé à flots. « Ce fut un voyage incroyable », a--t-il déclaré, la gorge nouée. Entouré de l'amour et de l'admiration des siens, de ses pairs et du public, Roger Federer a réussi ses adieux au tennis.

