Basket: les Maliennes battues par les Françaises au Mondial 2022

La Française Lisa Berkani marque face aux Maliennes à la Coupe du monde 2022 de basket-ball. © Getty Images - Mark Metcalf

Texte par : David Kalfa Suivre

Troisième défaite en trois matches dans le groupe B de la Coupe du monde 2022 de basket-ball (22 septembre-1er octobre) pour les Maliennes, ce 25 septembre à Sydney. L’équipe du Mali s’est inclinée face à la France 74-59 malgré une bonne entame de match et les 18 points et 18 rebonds de l’intérieure Sika Koné. Prochaine rencontre pour les Françaises le 26 septembre face aux Japonaises et le même jour pour les Aigles face aux Serbes.