Football: battus au Danemark, les Bleus disent adieu au Final four en Ligue des nations

Pour son dernier match avant la Coupe du monde, l’équipe de France s’est inclinée (2-0) à Copenhague face au Danemark lors de la dernière journée de Ligue des nations A.

L'équipe de France s'est maintenue en Ligue A (première division) de la Ligue des nations malgré sa défaite (2-0) dimanche à Copenhague contre le Danemark, dans l'ultime rencontre avant ses débuts en Coupe du monde en novembre. C’est la maigre consolation de la soirée au cours d’une rencontre subie la plupart du temps face au Danois.

Retrouvailles mondiales avec le Danemark...

Les Bleus ont cédé coup sur coup en première période face à Kasper Dolberg et Andreas Skov Olsen (33e et 39e), et ne doivent leur 3e place de groupe qu'à la victoire (3-1) de la Croatie en Autriche, qui condamne les Autrichiens à la relégation. Les Français retrouveront les Danois le 26 novembre à Doha pour leur deuxième match du Mondial.

C’est la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du monde, qui s'est qualifiée pour la finale à quatre de la Ligue des nations en dominant l'Autriche 3-1 dimanche à Vienne.

Tenus en échec à la mi-temps (1-1), les coéquipiers de Luka Modric, buteur dès la 6e minute, ont fait la différence en trois minutes lors de la seconde période grâce à Marko Livaja (69e) et Dejan Lovren (72e). Après les Pays-Bas, la Croatie est la deuxième équipe à se qualifier pour la finale à quatre, prévue en juin 2023, dans un pays à déterminer.

