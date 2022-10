MMA: le Nigérian Sodiq Yusuff balaye l'Américain Don Shainis en 30 secondes

Le combattant poids plumes nigérian Sodiq Yusuff, ici le 30 mars 2019 à Philadelphie. AP - Gregory Payan

Texte par : Nicolas Bamba Suivre

Sodiq « Super » Yusuff n'a pas traîné, samedi 1er octobre à Las Vegas, lors de l'UFC Fight Night 211. Le Nigérian, âgé de 29 ans et classé 12e de la catégorie des poids plumes, a battu au premier round son adversaire américain Don Shainis en seulement 30 secondes. Plus offensif et entreprenant, il s'est imposé par soumission, avec un étranglement en guillotine. C'est la première victoire de Yusuff par soumission. Le combattant affiche désormais 13 victoires pour 2 défaites chez les pros, et 7 victoires en 7 combats à l'UFC (Ultimate Fighting Championship).