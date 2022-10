Ligue des champions: Marseille en quête de premiers points face au Sporting Portugal

À huis clos, Marseille, lanterne rouge du groupe D reçoit le Sporting Portugal mardi 4 octobre lors de la troisième journée de la Ligue des champions 2022-2023. But de la soirée: marquer les premiers points de cette saison de C1.

Publicité Lire la suite

L’heure du décollage est-il arrivé pour Marseille cette saison en Ligue des champions ? Les Phocéens tenteront de décrocher leurs premiers points face au Sporting Portugal, lors de la troisième journée et à huis clos. Lors du précédent match de C1 à domicile, perdu contre Francfort, de nouveaux incidents ont en effet eu lieu entre supporters marseillais et Allemands. Le Vélodrome était en sursis et l'UEFA a sévi, imposant un huis clos total face au Sporting ainsi que la fermeture du Virage Nord lors du match à venir face à Tottenham.

Si l’OM s'est promené vendredi dernier en Ligue 1 à Angers (3-0), la tâche des hommes d'Igor Tudor s'annonce autrement plus ardue au Vélodrome face aux joueurs de Ruben Amorim. Marseille, qui pointe à la deuxième place du championnat français fera face à une équipe « importante » avec de « bons joueurs », prévient Igor Tudor.

Si le Sporting est à la peine en championnat (7e à 9 points de Benfica), il présente un tout autre visage sur la scène européenne après des succès impressionnants face à Francfort (3-0) et Tottenham (2-0) qui sont opposés dans l'autre match du groupe D. De son côté, l’OM a perdu 2-0 chez les Spurs et 1-0 à domicile contre Francfort.

Le retour d'Éric Bailly

Cet été, les Marseillais ont vu débarquer Chancel Mbemba, Eric Bailly et Alexis Sanchez. Trois joueurs censés apporter leur expérience en Ligue des champions. « On sait l’importance de ce match », a reconnu en conférence de presse le Congolais Chancel Mbemba, qui sera de retour de suspension contre les Portugais. Et d’ajouter à propos du huis clos : « Pour nous, ça ne changera rien du tout. On sait que les supporters seront derrière nous quand même. Et nous, on va mouiller le maillot pour les satisfaire. »

Touché à une cuisse face à l'Eintracht Francfort, le 13 septembre, en Ligue des champions, le défenseur international ivoirien Éric Bailly devrait faire son retour dans le groupe marseillais face au Sporting Portugal. Après trois semaines de convalescence, il était dans le groupe à Angers, s'est échauffé et semble opérationnel pour le Sporting. L'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, l'a convoqué pour le déplacement à Angers au cas où. Bailly n'est pas entré en jeu.

Le Chilien Alexis Sanchez, 65 matches de C1 au compteur, n'a plus marqué en Coupe d'Europe depuis près d'un an et un match remporté avec l'Inter contre le Sheriff Tiraspol (3-1, le 3 novembre 2021). « Ce sont des joueurs expérimentés, mais j’attends surtout des résultats en tant qu’équipe. Demain, on doit faire une grande prestation et espérer que ça nous apporte au moins un point », indique Igor Tudor.

Alors que Marseille joue désormais une bonne partie de son avenir en Ligue des champions, le Sporting Portugal a l'occasion de consolider sa position de leader en tête du groupe D.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne