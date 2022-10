Cyclisme: Tadej Pogacar remporte les Trois vallées varesines avant le Tour de Lombardie

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a remporté au sprint la course des Trois vallées varésines, mardi 4 octobre à Varèse, à quatre jours de défendre sa couronne dans le Tour de Lombardie, dernier « Monument » de la saison cycliste. Le double vainqueur du Tour de France (2020, 2021) a coiffé sur la ligne, au terme des 196 km de cette 101e édition, le Colombien Sergio Higuita (Bora) et l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), passé tout près de la victoire pour l'avant-dernière course de sa carrière avant de tirer sa révérence samedi en Lombardie. L'autre futur retraité du peloton, Vincenzo Nibali (Astana), a lui aussi tenté le coup d'éclat en s'échappant à 3,5 km de l'arrivée mais a rapidement été repris par le peloton des favoris, mené par les Movistar. Pogacar, 24 ans, signe la 45e victoire de sa carrière.