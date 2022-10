Ligue des champions: Marseille se relance face au Sporting Portugal

Leonardo Balerdi célèbre son but face au Sporting Portugal.

Après avoir entamé sa campagne européenne par deux défaites, Marseille s’est offert sa première victoire en C1 cette saison face au Sporting Portugal (4-1). Alexis Sanchez, Hamine Harit, Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba sont les quatre buteurs olympiens alors que Francisco Trincão avait ouvert le score dès la première minute.

Une rencontre à huis clos pour Marseille. Et surtout une entame de match catastrophique qui a débuté quinze minutes après l'horaire officiel pour cause de joueurs portugais arrivés tardivement au Stade Vélodrome. Décidément, les Phocéens sont très fâchés avec la Ligue des champions.

La réussite change de camp

À peine une minute après le début de la rencontre face au Sporting Portugal, les Marseillais encaissent un but. Parfaitement lancé, Francisco Trincão repique dans l'axe et enroule une belle frappe du gauche dans la surface qui trompe Lopez au deuxième poteau. La défense reste totalement apathique. Trincão est laissé seul par Jordan Veretout après 51 secondes de jeu... Après 16 défaites lors des 17 derniers matches de l’OM en C1, les hommes de Igor Tudor n’ont pas dû rassurer les supporters restés derrière leur écran de télévision.

Sauf que parfois, la réussite change de camp à la vitesse d’un éclair. Sur une mauvaise relance du gardien du Sporting, le Chilien Alexis Sanchez contre le ballon et égalise (13e). Marseille est enfin lancé dans cette édition 2022-2023. Trois minutes plus tard, Hamine Harit inscrit le premier but de sa carrière en Ligue des champions, en coupant le cuir de la tête au premier poteau pour tromper le portier Adan mal placé. Juste avant, Sanchez s’était vu refuser le doublé pour hors-jeu.

Décidément dans une mauvaise soirée, Adan prend un carton rouge en sortant hors de sa surface, le Sporting Portugal est réduit à 10 (23e). Et les Marseillais continuent à marquer avec l'Argentin Balerdi (28e). En seconde période, le Congolais Chancel Mbemba joue les attaquants de pointe pour marquer le quatrième but marseillais (84e).

Décevant face à Tottenham (0-2 le 7 septembre) puis de nouveau contre Francfort (0-1 le 13), Marseille a désormais inscrit ses premiers points. Ombre au tableau, le latéral droit de l'équipe de France, Jonathan Clauss, s'est blessé après 32 minutes de jeu, à sept semaines de l'entrée en lice des Bleus au Mondial 2022 au Qatar.

