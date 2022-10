Paris 2024: le marathon passera par le château de Versailles, départ et arrivée à Paris

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le marathon des Jeux olympiques de Paris en 2024 passera devant le château de Versailles, entre un départ et une arrivée dans la capitale, et proposera un parcours particulièrement exigeant, ont révélé mercredi 5 octobre les organisateurs. Après un départ depuis l'Hôtel de Ville et plusieurs kilomètres le long des quais de Seine, le tracé traversera le département des Hauts-de-Seine (Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray) jusqu'au château de Versailles (Yvelines). Les coureurs repasseront ensuite par les Hauts-de-Seine (Viroflay, Chaville, Meudon, Issy-les-Moulineaux) pour retrouver la Seine et Paris jusqu'à l'esplanade des Invalides, arrivée des 42,195 km. Le tracé se veut particulièrement exigeant avec plusieurs côtes pour un dénivelé positif de 438 m, plus important que sur la plupart des grands marathons actuels. Le parcours, complètement différent du marathon de Paris disputé chaque année, sera utilisé à trois reprises, pour la course masculine, l'épreuve féminine, et pour le « marathon pour tous », disputé pendant les Jeux et ouvert à un peu plus de 20 000 coureurs amateurs.