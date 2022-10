Iran: l'ancien footballeur Ali Karimi poursuivi par la justice

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'ancien footballeur iranien Ali Karimi, ex milieu de terrain de Bayern Munich élu meilleur joueur asiatique en 2004, est poursuivi par la justice pour avoir encouragé les manifestations déclenchées après la mort de Mahsa Amini, selon des médias locaux. L'Iran est le théâtre de manifestations depuis que cette Kurde iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre, après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique pour les femmes, en particulier le port du voile. « Ali Karimi, l'un des principaux leaders des récentes émeutes dans le pays, est poursuivi par l'Autorité judiciaire pour avoir porté la voix de l'ennemi et encouragé » les manifestations, a déclaré mardi l'agence de presse Mehr. L'ex footballeur âgé de 43 ans vit depuis quelques mois aux Emirats arabes unis, selon les médias locaux. Depuis la mort de Mahsa Amini, il a multiplié les prises de position sur les réseaux sociaux pour soutenir le mouvement de protestation en cours et dénoncer la mort de la jeune femme, estimant que « rien ne pourrait effacer cette ignominie ». Surnommé « le magicien », Ali Karimi est le troisième joueur le plus titré et cinquième meilleur buteur de l'équipe nationale iranienne.