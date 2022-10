Tour de Lombardie: Nibali et Valverde, l’adieu de deux géants du cyclisme mondial

Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde vont mettre un terme à leur carrière à l'occasion de la 116e édition du Tour de Lombardie le samedi 8 octobre. Les deux coureurs auront largement marqué l'histoire du cyclisme.

Publicité Lire la suite

Il y a une fin à tout. Sur le Tour de Lombardie, l'Espagnol Alejandro Valverde, 42 ans et l'Italien Vincenzo Nibali, 37 ans, deux champions au palmarès encyclopédique disputent la dernière course de leur carrière, dans la fraîcheur de l'automne. L'heure de ranger le vélo a sonné pour les deux vétérans du peloton.

Placée en toute fin de saison, cette classique italienne qui fait partie des cinq « Monuments » du cyclisme avec Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège, offrira un dernier écrin à deux légendes vivantes de la « Petite reine ».

Cette année, c'est un vrai tapis rouge qui sera déroulé pour saluer la sortie de deux artistes qui par leur longévité, leur palmarès et leur aura, auront marqué les deux dernières décennies du vélo, y compris par sa face la plus sombre.

185 victoires à eux deux

Valverde et Nibali, ont glané tous les deux 185 victoires, dont 133 pour l'Espagnol. Valverde (Movistar) a notamment été champion du monde en 2018, raflé quatre Liège-Bastogne-Liège, cinq Flèches Wallonnes, le Tour d'Espagne (Vuelta) et 17 victoires d'étapes sur les Grands Tours.

Vincenzo Nibali (Astana), professionnel depuis 2005, a lui, gagné les trois grands Tours avec celui d'Italie (le Giro, en 2013 et 2016), le Tour de France (en 2014) et la Vuelta (en 2010), ainsi que les deux monuments italiens, Milan-San Remo et le Tour de Lombardie, où il s'est imposé à deux reprises, en 2015 et 2017. C'est dans sa ville natale de Messine en Sicile, lors du dernier Giro, qu'il avait annoncé en mai dernier sa retraite à l'issue de la saison. Il avait quitté le cocon familial à l'âge de 16 ans pour la Toscane dans le but d'embrasser une carrière de coureur cycliste. « Je ne veux pas vivre ma dernière course comme quelque chose de dramatique ou de triste, je veux en profiter jusqu'au bout », a déclaré Nibali à Cyclingnews lors d'une interview.

Bon grimpeur, excellent descendeur, tacticien, Nibali a fait comme Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador et Chris Froome, en s'adjugeant les trois Grands Tours. On a souvent reproché au « Requin de Messine » de courir à l’instinct. Mais l’Italie a toujours vénéré les coureurs « à l’ancienne », à l’image de Marco Pantani. « La course ne consiste pas à regarder votre compteur de puissance ou même à respecter chaque ordre d'équipe. Si vous vous sentez bien, vous devez y aller », explique-t-il. « C'est un grand honneur de finir ma carrière sur l'une de mes courses préférées », dit l'idole des tifosi restée loin des affaires de dopage.

Valverde un peu moins. Celui qui a débuté sa carrière en 2002, a été suspendu deux ans en 2010 pour son implication dans le scandale de dopage sanguin Puerto. Mais ces dernières années on a surtout retenu son exceptionnelle longévité. Il est resté compétitif jusqu’au crépuscule de sa retraite.

« Profiter du vélo d'une autre manière »

Valverde a continué d'aligner les places d'honneur avec une régularité déconcertante. Deuxième de la Coppa Agostoni jeudi dernier, 4e samedi au Tour d'Émilie, 3e mardi... Il compte lui aussi se mêler à la lutte pour la victoire samedi à Côme sur une course qui lui a toujours échappé, malgré trois deuxièmes places en 18 participations.

« Je me sens vraiment bien pour le moment, aussi bien qu'il y a dix ans, a lancé Alejandro Valverde en conférence de presse jeudi 6 octobre dans des propos rapportés par Eurosport Espagne. Pour l'instant, je joue avec les meilleurs, je me demande si je ne devrais pas continuer ma carrière... Mais non, c'est mieux de la terminer de cette manière ! »

« Je pense être l'un des favoris pour le Tour de Lombardie. En tous cas j'y vais pour viser la victoire, le parcours me plaît », souligne Valverde qui compte ensuite « profiter du vélo d'une autre manière », avec des sorties entre amis et quelques critériums.

Philippe Gilbert aussi va tirer sa révérence

Valverde et Nibali ne seront pas les seuls grands champions à ranger définitivement leur vélo au garage cette semaine. Dimanche, ce sera au tour du Belge Philippe Gilbert de faire ses derniers tours de pédale dans le peloton professionnel lors de Paris-Tours.

Une manière de boucler la boucle pour le champion du monde 2012 aux 80 victoires en carrière. « C'était important pour moi de finir là-bas parce que c'est là où j'ai obtenu ma première grande victoire en 2008 », rappelle Gilbert qui a remporté quatre des cinq Monuments (Lombardie 2019 et 2010, Liège-Bastogne-Liège 2011, Tour des Flandres 2017 et Paris-Roubaix 2019).

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne