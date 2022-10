Cyclisme: Tadej Pogacar remporte le Tour de Lombardie 2022

Le Slovène Tadej Pogacar lors de la sixième étape du Tour de France, le 7 juillet 2022. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté samedi 8 octobre 2022 à Côme la 116e édition du Tour de Lombardie, gagnant pour la deuxième année de suite la dernière grande classique de la saison cycliste. Le double vainqueur du Tour de France (2020 et 2021) s'est imposé au sprint devant l'Espagnol Enric Mas. La journée a aussi été marquée par les retraites de deux géants, Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali, qui ont disputé, à respectivement 42 et 37 ans, la dernière course de leur carrière. Si Nibali a explosé dès le pied du Civiglio, Valverde a fini à une belle sixième place.